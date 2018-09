Il se trouvait chez lui avec sa famille, peu après une sieste, lorsqu'il s'est senti étourdi au moment de se lever de table. Altidor a alors été frappé d'un énorme mal de tête. Sa fiancée s'est tout de suite rendu compte que quelque chose n'allait pas.

« Elle a réagi rapidement et a appelé une ambulance. J'ai été soigné à l'hôpital et les médecins ont constaté que j'avais été victime d'un AVC et que j'avais du sang séché et un caillot depuis plusieurs semaines », explique le boxeur, surnommé « Ti-Kouto ».

Il croit que son passé de boxeur et de joueur de football est responsable de son état, même si le personnel médical ne peut lui garantir. « C'est certain que c'est une accumulation de mes sports de contact! J'ai joué au football longtemps et ensuite je suis allé en boxe. C'est en raison de tous les coups à la tête que j'ai reçus. J'ai été chanceux dans ma malchance, grâce à ma famille », soutient Altidore, qui a gagné neuf de ses onze combats chez les professionnels.

Le boxeur Louisbert Altidor lors d'une conférence de presse du Groupe Yvon Michel (GYM) Photo : Facebook - Groupe Yvon Michel

Ses problèmes de santé ont probablement été aggravés par deux séances de sparring (combats d'entraînement) avec Dierry Jean, tenues quelques jours avant son entrée à l'hôpital.

Les médecins ne lui ont pas ordonné d'abandonner sa carrière, mais la décision a été quand même facile à prendre. Pas question de mourir dans un ring. S'il n'a pas hésité à se retirer dès maintenant, il le doit à sa famille.

Je viens d'avoir une petite fille et j'ai deux garçons. C'est à eux que je pense. Si j'étais seul, j'aurais probablement continué comme plusieurs le font, mais je dois penser à eux. Louisbert Altidor, ancien boxeur

Un style trop combatif ?

En carrière, Louisbert Altidore n'a subi que deux défaites chez les professionnels, mais il a toujours eu un style très combatif. Sa propension à rendre coup pour coup et à se coller sur ses adversaires a probablement contribué à sa situation médicale.

« J'ai toujours aimé donner un spectacle. C'est pour ça qu'on m'a surnommé "Ti-Kouto". J'aimais rentrer à l'intérieur quand je voyais que mes adversaires ne me faisaient pas mal », rigole le boxeur.

Le boxeur Louisbert Altidor lors d'un combat Photo : Facebook - Eye of the tiger management

Malheureusement, il a peut-être disputé quelques combats de trop. Il croit avoir fait des centaines de sessions de sparring en plus de dizaines de combats amateurs et de ses combats professionnels.

« Le pire, c'est que mon entraîneur me disait toujours que je n'avais pas besoin de combattre ainsi, que je devrais davantage utiliser ma technique et ma défensive pour remporter mes duels », poursuit Altidor.

L'Ottavien de naissance pourra au moins se consoler en se rappelant qu'il a remporté son dernier combat chez les professionnels. Il a battu Jesus Manuel Beltran le 9 juin dernier au Casino de Montréal.

L'ancien athlète souhaite tout de même rester dans le monde de la boxe. Il travaille d'ailleurs à l'ouverture d'un gymnase, à Sainte-Julie, où il demeure maintenant.