Pour atteindre cet objectif, ils promettent de compléter le projet de réaménagement de l’unité de périnatalité de l’Hôpital de Gatineau et d’ajouter deux salles réservées aux césariennes. Il s’agit d’un projet déjà annoncé par le gouvernement péquiste de Pauline Marois en 2014, puis mis en veilleuse par les libéraux, avant d'être relancé en février dernier par le ministre Gaétan Barrette.

Aux dernières nouvelles, les travaux n'ont pas encore été commencés, les murs n’ont pas encore été défaits, et les besoins, nous estimons, ce sont deux salles de césarienne et c’est également ce à quoi on s’engageait en 2014 , a commenté la candidate dans Hull, Marysa Nadeau.

À lire aussi : Élections québécoises : les partis partagent leur approche pour la santé en Outaouais

Il est hors de question pour le PQ d'imiter la Coalition avenir Québec (CAQ), qui promet un nouvel hôpital en Outaouais, a soutenu Yves Destroismaisons, candidat dans Papineau. Il a plutôt évoqué des mesures peu coûteuses comme le décloisonnement des services de santé, qui permettraient, entre autres, aux infirmières praticiennes d'exercer davantage d'actes médicaux afin de désengorger les salles d'urgence dans les hôpitaux.

Légiférer pour que nos infirmières puissent poser des actes médicaux, ça ne coûte rien, sauf de la volonté politique. Et ça, nous en avons. Yves Destroismaisons, candidat dans Papineau

Le Parti québécois propose par ailleurs de faire de l'autoroute 50 une véritable autoroute à quatre voies sur l'ensemble de son tracé.

À lire aussi : Pas d'élargissement de l'A-50 pour Québec solidaire

L’éducation est aussi une priorité des candidats péquistes. Ils disent vouloir mettre fin à l’exode des étudiants vers l’Ontario en rattrapant le retard dans l’offre de programmes en éducation secondaire et postsecondaire .

Ils veulent également miser sur la francisation, la reconnaissance des diplômes et l'économie sociale pour mieux intégrer les nouveaux arrivants. Mais si les promesses sont nombreuses, les détails financiers restent encore à être précisés.

La candidate du Parti québécois dans la circonscription de Pontiac, Marie-Claire Nivolon, n'était pas présente pour le lancement de la plateforme de sa formation politique en Outaouais.

Avec les informations de Gilles Taillon