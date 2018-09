Depuis 2012, l'arsenic se trouve à des taux supérieurs à la norme permise par le ministère de l'Environnement dans l'eau potable distribuée par la municipalité.

Pour régler la situation, un appel d'offres a été lancé le mois dernier afin de prolonger la conduite d'eau de Price vers Saint-Octave-de-Mitis. La municipalité de Price, qui avait refusé en 2017 d'alimenter en eau la municipalité voisine, a finalement donné son aval au projet.

Entre temps, une quantité de manganèse deux fois plus élevée que la norme recommandée par Santé Canada a été décelé dans l'eau potable de Saint-Octave-de-Métis. Un avis préventif a été publié pour recommander aux femmes enceintes, aux enfants et aux nourrissons d'éviter de consommer l'eau.

Actuellement au Québec, il n'y a pas de norme concernant le manganèse dans l'eau potable. [...] Le ministère de la Santé et des Services sociaux considère que des mesures de précaution devraient être prises, particulièrement pour les enfants et les bébés nourris au biberon. Extrait de l'avis émis par le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Qu'est-ce que le manganèse?

« Le manganèse est présent naturellement dans l’environnement et il est très répandu dans l’air, l’eau et le sol. On ne le retrouve pas sous sa forme élémentaire dans l’environnement, mais il peut exister sous plusieurs états d’oxydation. Dans l’environnement, la présence de manganèse dans l’eau peut être de source naturelle (météorisation du sol et des roches) ou anthropique (exploitation minière, rejets industriels, lixiviation à partir de sites d’enfouissement, etc.). Le manganèse est utilisé dans diverses industries, notamment dans l’industrie de l’acier, et pour la fabrication de différents produits (par exemple les feux d’artifice, les piles sèches, les fertilisants, les fongicides, les cosmétiques et la peinture). Sous forme de permanganate, il est également utilisé comme agent oxydant pour le traitement de l’eau potable. »

Source : document de consultation publique, « Le manganèse dans l'eau potable » Santé Canada