Selon la GRC, il y a eu 648 vols de véhicules en moins cette année dans la province, par rapport à l’année dernière. Le rapport mentionne également 366 introductions par effraction de moins par rapport à 2017.

Lancée cette année, la stratégie s’appuie avant tout sur le partage de renseignements et vise à « briser le cercle vicieux des activités criminelles à long terme », selon un communiqué.

Le gouvernement albertain a investi plus de 13 millions de dollars au total pour soutenir cette stratégie.

La chasse aux récidivistes

Les résultats présentés mettent l’accent sur la réduction des crimes contre les biens. De janvier à juillet 2018, ceux-ci, à l’exception des fraudes, des méfaits et des incendies criminels, ont baissé de 9 % par rapport à la même période l’année dernière, pour tous les détachements de la GRC en Alberta. Ce chiffre passe à 11 % pour les zones rurales.

Les crimes contre les personnes, en revanche, ne sont pas inclus dans les résultats. Cela ne veut pas dire que la GRC n’enquête plus sur ces crimes, assure cette dernière dans le même communiqué. Mais la stratégie mise en place tente avant tout de réduire le nombre important de crimes commis par un petit nombre de récidivistes. Or, ces crimes sont en majorité des vols. « La réduction des appels qui en résulte donne aux agents plus de temps pour se concentrer sur les enquêtes, notamment sur les crimes contre les personnes », explique la GRC.

Des groupes de réduction de la criminalité, spécialisés dans l’identification et la recherche des criminels de chaque district, ont été mis en place en février dernier. Ces groupes ont effectué plus de 500 arrestations et porté plus de 1600 accusations. Ce rapport élevé entre le nombre d’arrestations et d'accusations portées reflète bien, selon la GRC, le mandat de ces groupes, qui est de « trouver et d'arrêter ceux qui nuisent le plus à nos communautés ».