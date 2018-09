Un texte de Fanny Samson

Le procureur en chef de la commission, Christian Leblanc, s’est déplacé dans différentes régions du Québec depuis le début des travaux, lancés en décembre 2016.

« La particularité de notre commission d’enquête, c’est qu’elle s’adresse potentiellement à 100 000 citoyens autochtones qui sont aux quatre coins du Québec », a-t-il souligné.

Jusqu'à présent, plus de 500 personnes, des chefs de communautés autochtones, des représentants de services publics et des experts ont été entendus.

Mardi avant-midi, la santé, la dépendance à l'alcool et aux drogues de même que la petite enfance étaient au centre des témoignages.

Néanmoins, tous les sujets concernant les relations avec les Autochtones et les services publics seront abordés durant le passage de la commission à Québec.

« On va parler, à travers de ça, de dossiers qui concernent la police, les services correctionnels. On va avoir quelques dossiers de DPJ qui vont être entendus à huis clos. D’une semaine à l’autre, on a toutes sortes de choses par rapport à nos six services publics », a précisé l'avocat.

Le procureur en chef de la commission, Christian Leblanc Photo : Radio-Canada/Fanny Samson

Adapter les services

La coordonnatrice de l’équipe santé mentale, dépendance et mieux-être au Centre de santé de Wemotaci, Jessica Vollant, a ouvert les audiences avec Mary Coon, aînée crie.

Elles ont souligné que les rituels et les méthodes holistiques permettent aux personnes en détresse de mieux traverser les différentes épreuves.

Mme Volant soutient que les riituels de deuil, par exemple, sont parfois mal perçus ou mal compris par les intervenants des services de santé. « C’est un processus normal », a ajouté Mme Coon.

C'est sûr qu'en connaissant la culture, la clientèle, ç'a l'aide beaucoup plus lors des interventions. Jessica Vollant, coordonnatrice de l’équipe santé mentale, dépendance et mieux-être au Centre de santé de Wemotaci

Consulter les communautés

Jessica Vollant croit qu’il faut consulter les communautés, qui sont toutes différentes, pour mieux adapter les services.

« Les élus, les dirigeants, de divers secteurs, qui font partie de la communauté, c'est eux qui représentent les gens, qui vont parler avec les hôpitaux par exemple, ou les services de police ou les services de l'éducation », a-t-elle indiqué, précisant que chaque année, deux réunions sont organisées dans sa communauté.

La commission d'enquête Écoute, réconciliation et progrès est au Centre des congrès de Québec jusqu’au 14 septembre. Elle retournera ensuite à Val-D’Or, puis en novembre au Nunavik, avant de s’arrêter à nouveau en Abitibi-Témiscamingue en décembre.

« Ça va nous amener inévitablement à avoir des appels à l’action, des recommandations qui sont parfois très ciblées pour une communauté en particulier, d’autres fois qui sont d’application plus générale pour le Québec au complet », a précisé le procureur en chef, Christian Leblanc.