« Ça, c’est comparé à une normale de 11 jours. Donc on a vu huit jours de plus que la normale au-delà des 30 degrés », précise Matthew MacDonald, météorologue à Environnement Canada.

L’été a aussi été très sec dans la province. « On a vu quasiment juste la moitié de la normale. À Winnipeg habituellement, on observe 246 mm de pluie, et cet été c’était juste 138 mm. »

Mais les mois d’été auront aussi été marqués par d’autres phénomènes, notamment la fumée des feux de forêt, des orages violents, et des tornades, dont une tornade de catégorie EF5 sur l'échelle de Fujita améliorée, qui a fait un mort à Alonsa.

« Ç’a été vraiment le cas à travers l’ouest du pays : un été très mouvementé côté météo, note Matthew MacDonald. C’est sûr qu’avec la chaleur et la sécheresse, ça vient aider la propagation des feux de forêt : donc on a vu énormément de fumée cet été à travers l'Ouest. »

« Et bien sûr, la chaleur est un des ingrédients nécessaires pour la formation d'orages violents et de tornades. », souligne-t-il. Environnement Canada a enregistré huit tornades à travers la province cet été : un nombre qui se situe dans la moyenne des 15 dernières années, selon le météorologue, mais il souligne tout de même la force de celle d’Alonsa.

La tornade près d'Alonsa au Manitoba Photo : Fournie par David Mozdzen

Changements climatiques

Ce genre de conditions risque de se reproduire d’année en année, notamment sous l’influence d’une « crête barométrique qui perdure en ce moment », note M. MacDonald. Et les changements climatiques intensifient d’autant plus les phénomènes.

« On ne peut pas l’ignorer. On a déjà vu des vagues de chaleur, des étés très secs, mais le changement climatique est là dans l’arrière-plan : il vient un peu intensifier ces canicules ou ces périodes de sécheresse. »

Donc au lieu d’être 2 ou 3 degrés au-dessus de la normale, avec le changement climatique on vient observer des 4 ou 5 degrés plus chaud que la normale. Matthew MacDonald, météorologue à Environnement Canada

Des conditions qui vont également entraîner des changements dans les habitudes des gens.

« De plus en plus, il va falloir regarder la conservation de l’eau [...]. Aussi, on va avoir besoin de plus en plus de systèmes climatisés et probablement des systèmes de filtration d’air avec toute la fumée qu’on voit des feux de forêt en été. Ça va devenir malheureusement la nouvelle norme. »

La ville de Winnipeg sous l'effet des feux de forêt, au mois d'août. Photo : Radio-Canada/Trevor Brine

Court répit en septembre?

Le mois de septembre a commencé avec des températures plus fraîches, d'environ 19 ou 20 degrés, mais ce n’est pas nécessairement le signe que le reste du mois sera sous les normales.

« En approchant la fin de semaine prochaine, on va repasser au-delà des normales donc un léger réchauffement pour finir la semaine. Et le moyen terme, pour le début septembre, a l’air assez près des normales ou sinon légèrement au-dessus pour ce qui est des températures. »

« Un des ingrédients : c’est un El Niño qui se développe présentement dans l’océan Pacifique équatorial. Ces phénomènes viennent jouer un rôle, surtout vers la fin de l’automne et le début de l’hiver, donc on pourrait s’attendre à un automne plus chaud que la normale et un début d’hiver plus chaud que la normale. »