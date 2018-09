Plusieurs protestataires ont invité les gens à brûler leurs chaussures Nike et à boycotter l’équipementier sportif.

L’ancien quart des 49ers de San Francisco est le premier joueur de la NFL à avoir posé un genou au sol pendant l’hymne national américain qui précède les matchs de la ligue. Kaepernick, qui souhaitait ainsi dénoncer le racisme et la violence policière à l’égard des Noirs, a ensuite été imité par plusieurs autres joueurs de la NFL.

Le président américain, Donald Trump, a critiqué les athlètes qui choisissaient de protester ainsi pendant l’hymne national américain. Il a même invité les propriétaires de la NFL à virer les joueurs qui manquaient ainsi de respect au drapeau américain.

En bourse, la société Nike Inc. a perdu plus de 2,5 % à la suite de la publication d’un message de Kaepernick – en noir et blanc – sur Instagram. La publication montre une photo l’ancien quart avec le logo de Nike et son slogan « Just do it » de même que la citation : « Croyez en quelque chose, même si cela signifie de tout sacrifier ».

Colin Kaepernick est parrainé par Nike depuis 2011.

Nike fait le pari que les clients que lui coûteront cette campagne publicitaire controversée seront remplacés par de nouveaux consommateurs plus jeunes qui cherchent à défendre des causes politiques, selon l’analyste du commerce de détail chez Jane Hali & Associates, Jessica Ramirez.

Nike, qui a confirmé lundi que Kaepernick faisait partie de l'équipe de la campagne en le désignant comme « l'un des athlètes inspirants de sa génération », n'a pas répondu immédiatement aux demandes d'autorisation d'accès à l'information.