La température maximale attendue mardi est de 32 °C avec un facteur humidex aux alentours de 41.

Lorsque ces périodes de chaleur intense s’étendent sur deux ou trois jours, cela commence à présenter un risque pour la santé… les gens doivent rester bien hydratés et limiter l’activité physique. Steven Flisfeder, météorologue pour Environnement Canada

Des températures nocturnes autour des 21 °C devraient toutefois soulager ceux qui n’ont pas l’air conditionné à la maison.

Le Bureau de santé publique de Windsor-Essex rappelle au public que les aînés et les touts petits sont plus à risque face à la chaleur, mais que personne ne devrait ignorer les symptômes d'un coup de chaleur qui comprennent des étourdissements, des maux de tête, des nausées et des vomissements.

Selon Environnement Canada, un front froid devrait passer sur la région mercredi soir ou dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui mettra fin au temps chaud et humide.