Un texte de Louis Gagné

Le Bureau du coroner a rendu public mardi son rapport d’investigation sur le décès de la petite Michelle Solaye Mane Tchoutouo.

La fillette de 8 ans est morte le 1er décembre dernier après avoir été happée par une déneigeuse dans le stationnement d’un immeuble à logements de l’arrondissement de Charlesbourg, à Québec.

Elle a été heurtée après être passée « tout près de l’arrière » du véhicule alors que ce dernier reculait.

L’analyse effectuée sur le corps de la victime a permis de déterminer qu’elle est décédée d’un traumatisme craniocérébral sévère.

Michelle Solaye Mane Tchoutouo Photo : Facebook

Expertises

L’enquête du Service de police de la Ville de Québec et les différentes expertises menées à la suite de l’accident révèlent que le comportement du conducteur et l’état de son véhicule ne sont pas en cause dans l’accident.

L’opérateur de la chargeuse possédait une expérience de huit ans en matière de déneigement et détenait un permis de la classe appropriée pour la conduite de ce type de véhicule.

Il n’avait consommé aucun médicament, alcool ou drogue pouvant affecter sa conduite et n’écoutait pas de musique au moment où l’accident est survenu.

Véhicule en ordre

De plus, l’inspection mécanique effectuée sur la déneigeuse n’a révélé aucune défectuosité.

La chargeuse sur pneus de marque Caterpillar était munie d’un avertisseur sonore et d’une caméra de recul. Les deux équipements ont bien fonctionné.

La coroner Denise McManiman souligne que les rétroviseurs extérieurs n’étaient pas en bon état, mais leur présence n’est pas obligatoire sur ce type d’engin.

« Enfin, la vitesse du véhicule ne semble pas être en cause dans l’accident », note-t-elle.

La déneigeuse était équipée d'une caméra de recul semblable à celle-ci. Photo : Radio-Canada

Sensibilisation

L’expertise effectuée sur le champ de vision du conducteur que des angles morts sont toujours présents sur ce type de véhicule, et ce, même si le regard de l’opérateur est porté directement vers l’arrière et qu’il utilise les outils à sa disposition (caméra de recul, rétroviseurs, etc.).

Devant ce constat, la coroner rappelle l’importance de la prudence et de la sensibilisation.

« Si tous ces mécanismes, même mis ensemble, ne permettent pas à un conducteur de bien voir tout ce qui se trouve à l’arrière et même tout autour de son véhicule, il devient on ne peut plus important de rappeler à tous les piétons, et particulièrement aux enfants, de s’écarter rapidement d’un tel véhicule, particulièrement lorsqu’on entend une alarme indiquant qu’il s’apprête à reculer », fait valoir Me McManiman.

Elle recommande à la Société de l’assurance automobile du Québec de mieux sensibiliser les enfants aux dangers de la route en incluant dans ses outils du matériel visant spécifiquement « les risques afférents et les comportements appropriés aux déplacements à pied près des véhicules de déneigement ».