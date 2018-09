Le poké chou qui défrise de Geneviève Everell

Bol poké avec du chou, des edamames et du fromage Photo : Productions 350° inc.

Cette recette est tirée du livre Poké, 110 recettes à déguster dans un bol, de Geneviève Everell. L’auteure spécialisée en recettes de sushis a cuisiné ce bol hawaïen à l’émission Ricardo. Si vous remplacez le fromage à griller par une version végétalienne (« fauxmage »), votre repas devient entièrement végane.

Le roulé express crevettes et mangue de Trois fois par jour

Roulé express aux crevettes et à la mangue Photo : Trois fois par jour

Marilou vous a concocté ce roulé fabuleusement frais pour les soirs un peu plus chargés. Il ne prend que quelques minutes à préparer, est sans arachides et est adapté aux personnes souffrant de diabète. De plus, quelques ingrédients de la liste se trouvent facilement dans votre jardin, par exemple des concombres, du basilic et de la laitue. Économique et si frais!

Les soupes froides de Josée Robitaille

Les soupes froides de Josée Robitaille devraient faire votre bonheur. Photo : Radio-Canada

À l’émission L’épicerie, l’auteure du nouveau recueil de recettes C’est l’été présente trois soupes froides tirées de son livre : un velouté aux asperges, une crème de maïs et homard et un gaspacho jaune au melon d’eau. En remplaçant quelques ingrédients par leur variante végétale (par exemple, en troquant le lait pour du lait de soya), vous obtenez des soupes végétaliennes.

Les boulettes de pois chiches de Stéphanie Audet

Boulettes de pois chiches Photo : Radio-Canada

Ces boulettes de pois chiches de la chef invitée à l’émission Marina Orsini sont encore plus savoureuses lorsqu’elles sont accompagnées d’une sauce tomate… Voilà une excellente occasion d’utiliser celles que vous avez dans le jardin et d’aller cueillir quelques feuilles de basilic frais du même coup!

Le curry aux légumes de Clément

Curry de légumes, espuma de pomme de terre au safran et coco, cake aux pois chiches Photo : Attractions images/Marc-André Lapierre

Ce candidat n’est pas passé inaperçu cet été à l’émission Les chefs! Voici une recette parfaite pour la saison estivale grâce à sa bonne quantité de légumes de saison, à garder pour les jours de pluie en raison de son côté réconfortant. Étant donné son temps de préparation et de cuisson plus long que pour les recettes ci-dessus, il s’agit d’un repas tout indiqué pour la fin de semaine, où l’on court moins après chaque minute!

