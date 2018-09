« Dix ans ont passé depuis le début du tournage de J’ai tué ma mère. Le temps file, les films restent », a écrit mardi matin Xavier Dolan sur Instagram, tout en énonçant la liste des acteurs choisis pour tourner dans son huitième film. Comme dans son premier long métrage, ainsi que dans Les amours imaginaires, Laurence Anyways et Mommy, Anne Dorval fait partie de l’aventure.

Gabriel D’Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Antoine Pilon, Samuel Gauthier, Adib Alkhalidey, Catherine Brunet, Marilyn Castonguay et Micheline Bernard accompagnent l’actrice et Xavier Dolan. Le cinéaste a également publié quelques photos du tournage, qui a commencé voilà quelques semaines.

Matthias et Maxime évoque l’histoire de deux amis qui tombent amoureux l’un de l’autre alors qu’ils n’avaient jamais envisagé d'être attirés par un homme. Xavier Dolan joue lui-même Maxime. Les rôles des autres acteurs n’ont pas encore été spécifiés.

Le mois de septembre s’annonce chargé pour Xavier Dolan. En plus du tournage de Matthias et Maxime, The Death and Life of John F. Donovan, son premier film en langue anglaise, sera présenté le 10 septembre au Festival international du film de Toronto.