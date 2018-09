« Par la suite, ça sera beaucoup plus long. On parle d'une année où il y aura des travaux permanents. Dans un premier temps, il va y avoir une étude plus poussée des sols et des plans devront être soumis au ministère. Une fois qu'ils seront approuvés, des travaux d'une plus grande ampleur auront lieu afin de stabiliser de façon permanente la situation », indique le directeur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Stéphane Simoneau.

Le ministère de la Sécurité publique leur a aussi annoncé qu'ils étaient admissibles à une aide financière pouvant atteindre 250 000 $ par résidence pour payer les travaux.



Selon les premières données, la cause du glissement de terrain serait d'origine naturelle.