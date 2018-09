Vers 10 h 30, la femme passait un examen de la SAAQ et a effectué une mauvaise manoeuvre et a traversé une haie. Sa course s'est terminée sur la galerie d'une résidence de la rue Michelet dans le secteur Duberger-Les Saules.

Plus de peur que de mal, la dame n'a pas été blessée.

Impossible pour le moment de connaître le résultat de son évaluation. La conductrice n'a jamais détenu de permis de conduire auparavant.