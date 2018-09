Vers 10 h 30, la femme passait une évaluation de la SAAQ et a effectué une mauvaise manoeuvre et a traversé une haie. Sa course s'est terminée sur la galerie d'une résidence de la rue Michelet dans le secteur Duberger-Les Saules.

Plus de peur que de mal, la dame n'a pas été blessée.

Impossible pour le moment de connaître le résultat de son évaluation.