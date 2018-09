C'est trop cher d'aller voir un spectacle quand on est étudiant? Pas du tout! De nombreux pourvoyeurs de culture (théâtres, musées, compagnies de danse, orchestres) proposent des rabais et des offres spéciales pour les jeunes et les étudiants de tous âges. Voici des trucs et astuces pour dénicher les meilleurs prix.