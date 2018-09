La rencontre a été organisée à la demande de trois députés conservateurs et d’un député néo-démocrate.

La semaine dernière, la cour a statué que les Premières Nations n’avaient pas été consultées adéquatement pour le projet et que l’Office national de l’énergie (ONE) n’avait pas suffisamment considéré l’impact d’une plus importante circulation maritime sur les côtes de la Colombie-Britannique advenant l’agrandissement du pipeline.

La même journée, les actionnaires de Kinder Morgan ont voté pour approuver la vente du pipeline existant et d’autres actifs au gouvernement fédéral pour 4,5 milliards de dollars.

La porte-parole du Parti conservateur en matière de ressources naturelles, Shannon Stubbs, avance que le gouvernement doit expliquer s’il a pris en compte le risque que cette décision tombe quand il a décidé d’acheter l’oléoduc. Elle espère que le comité demandera au ministre des Ressources naturelles Amarjeet Sohi et au ministre des Finances Bill Morneau de venir expliquer comment ils planifient de faire face à la situation maintenant que le pipeline est dans l’impasse.

Tracé du projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain. Photo : Radio-Canada

Avenir incertain du projet

Le gouvernement pourrait décider d’en appeler de la décision de la cour ou s’efforcer de compléter des consultations jugées manquantes selon le tribunal.

Le chef du Nouveau parti démocratique du Canada, Jagmeet Singh, a pris la parole quelques minutes avant la rencontre à laquelle prend part un de ses députés. « C’est clair que nous ne pouvons pas continuer avec ce projet. Je m’oppose à ce projet et les Canadiens n’en veulent pas ».

« Quand Justin Trudeau est devenu premier ministre, il y avait trois entreprises mondiales prêtes à aller de l’avant avec des projets oléoducs. Ces trois entreprises ont fui le Canada en emportant leur argent », a de son côté déclaré Pierre Poilièvre, député du Parti conservateur. Il a énuméré les projets Northern Gateway, Énergie est et Trans Mountain. Le bilan de Justin Trudeau en matière d’oléoduc se résume, selon lui, à un échec. « À cause de son échec, 8800 Canadiens ont perdu leurs emplois et maintenant plus de quatre milliards de dollars sont à risque à cause de l’incompétence de Justin Trudeau », a-t-il lancé.

Le pipeline Trans Mountain transporte du pétrole brut et des produits raffinés de l’Alberta vers les côtes de la Colombie-Britannique. Kinder Morgan avait fait la demande de construire un second pipeline parallèle à celui existant pour en tripler la capacité.