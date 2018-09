Kendall Jones avait remarqué des affiches pour des tests de grossesse gratuits, un peu partout dans le campus de l’Université Acadia, à Wolfville. En 2015, elle a craint d’être enceinte, et s’est rendue au bureau d’Acadia Pregnancy Support, qui offrait ces tests.

Elle affirme qu'on lui a demandé de remplir un questionnaire et de participer à une consultation. Un préposé lui a ensuite demandé ce qu’elle avait l’intention de faire si elle était enceinte. Elle dit avoir répondu: C’est ma première année à l’université et je considérerais sûrement un avortement .

La personne, ajoute-t-elle, lui a remis un dépliant contenant de l’information médicale, qui indique notamment qu’une interruption de grossesse fait augmenter les risques de cancer du sein. On lui aussi dit, selon elle, que Dieu la jugerait si elle faisait interrompre sa grossesse.

Le bureau d’Acadia Pregnancy Support se trouve dans le centre étudiant depuis quatre ans. Mais les autorités du campus surveillent maintenant la façon dont le groupe se présente aux femmes qui ont une grossesse non désirée. Des professionnels de la santé s’inquiètent pour leur part des informations médicales qu’il propage.

Kendall Jones n’était pas enceinte, mais elle dit que son expérience au centre Acadia Pregnancy Support l’a troublée. Elle s’est même sentie manipulée. Même si sa mission et ses objectifs ne sont pas véritablement un problème, sa façon de se présenter est trompeuse , dit-elle.

Je pense que tout le monde a le droit de savoir ce que représente cet organisme, particulièrement quand on se sent un peu effrayée et vulnérable. La transparence est la clé.

Informations inexactes, selon une spécialiste

La Dre Robyn MacQuarrie, gynécologue à Bridgewater, s’inquiète des informations contenues sur le site web de l’organisme qui supervise Acadia Pregnancy Support, le Valley Care Pregnancy Centre, de Kentville.

Le groupe Acadia Pregnancy Support a un bureau dans le centre étudiant de l'Université Acadia. Photo : Jenna Purkis

Elle dit que ces renseignements sont inexacts et qu’ils ont pour but de faire peur aux femmes qui voudraient un avortement. Éthiquement, le problème, c’est qu’il se présente comme un organisme ouvert, bienveillant et qui vous appuie, mais il fournit des données incomplètes et pernicieuses , affirme la Dre MacQuarrie.

Le site de Valley Care affirme qu’une grossesse en bas âge (avant 20 ans) offre une certaine protection aux femmes contre le cancer du sein, et qu'une interruption de grossesse leur fait perdre cette protection. Valley Care note que la Société canadienne du cancer ne fait pas de lien entre les avortements et les risques élevés de cancer du sein, mais avance des études internationales qui elles, le font.

Pas de risques

La Dre MacQuarrie précise qu’un avortement ne fait pas augmenter les risques de cancer du sein, mais limite simplement la protection conférée par une grossesse. Et cette protection est de toute façon plutôt faible, dit-elle, par rapport aux facteurs de risques, comme la consommation d’alcool, un mode de vie sédentaire et l’obésité.

Tous ces facteurs augmentent vos risques de cancer du sein, et pour moi, c’est choquant que le site web se concentre sur l’avortement , dit la gynécologue. Elle ajoute que les informations de Valley Care sont fallacieuses parce qu’elles favorisent les études provenant de groupes antiavortement au détriment de celles provenant de groupes de recherche crédibles et réputés.

Étudiantes dans le noir

Le directeur général de Valley Care Pregnancy Centre, Bill Davenport, n’a pas désiré parler aux médias. Le président de l’association étudiante d’Acadia, George Philp, a aussi décliné une demande d’entrevue, mais affirme que l’association enquête sur le dossier.

L'organisme Valley Care Pregnancy Centre a ses bureaux à Kentville, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/CBC/Zach Markan

La coordonnatrice du programme de santé mentale de l’association étudiante, Jenna Purkis, a soulevé des questions à plusieurs reprises au sujet d’Acadia Pregnancy Support. L’étudiante de quatrième année a entendu les commentaires de nombreuses étudiantes qui ont eu une expérience éprouvante en consultant l’organisme.