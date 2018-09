Avec les informations de Thomas Deshaies

La Ville d'Amos demande aux citoyens de faire bouillir l'eau pendant au moins une minute. Dès l'obtention des résultats d'une analyse de la qualité de l'eau, la Ville a toutefois pris plusieurs mesures préventives. Le processus de chloration de l'eau a notamment été enclenché, afin d'assurer une désinfection complète du réseau.

Le directeur du Service de l'environnement à la Ville d'Amos, Régis Fortin, explique que l'un des puits a également été fermé. On a deux puits d'alimentation. Un qui date des premiers temps de la Ville d'Amos et c'est ce puits, ces infrastructures qu'on avait peut-être une petite problématique, donc on l'a tout simplement fermé. Ce n'est pas un puits qui alimente beaucoup, en termes de quantité d'eau, la ville , explique-t-il.

On ne veut pas alarmer la population, mais c'est par mesure préventive, puisqu'on ne prend aucun risque pour la santé de nos usagers. Régis Fortin, directeur du Service de l'environnement à la Ville d'Amos

La cause de cette contamination demeure inconnue pour l'instant, comme l'explique Régis Fortin. Pour quelle raison on a une petite problématique? On va prendre la journée d'aujourd'hui pour bien évaluer la situation, bien faire nos inspections et voir ce qui aurait pu occasionner cette petite problématique , souligne-t-il.

Les résultats d'une nouvelle analyse de l'eau seront disponibles mercredi et l'avis d'ébullition demeure donc en vigueur, à moins d'avis contraire. La Ville a toutefois bon espoir que les résultats seront positifs et que la situation sera de retour à la normale.