Dans un communiqué envoyé à Reuters, l’entourage de la reine de la soul a qualifié lundi le discours d’offensant et de déplaisant. « Le révérend Jasper Williams fils a parlé pendant plus de 50 minutes et à aucun moment, il n’a rendu hommage correctement » à Aretha Franklin, peut-on lire dans cette déclaration.

Jasper Williams fils a notamment indiqué que les mères de famille monoparentale noires ne pouvaient élever des garçons pour en faire des hommes. Cette remarque a été perçue comme inappropriée, Aretha Franklin s'étant occupée seule de ses quatre fils.

Le révérend s’en est également pris au mouvement Black Lives Matter, né pour dénoncer les violences policières contre la communauté noire. « La vie des Noirs ne comptera pas tant que les Noirs ne se respecteront pas et qu'ils n’arrêteront pas de se tuer », a-t-il affirmé.

Si certains ont réservé une ovation au pasteur d’Atlanta, d’autres étaient plus réservés. « Parle d’Aretha », auraient dit certaines personnes dans l’assistance.

Aretha Franklin Photo : Getty Images/Rick Diamond

Jasper Williams fils a été invité à s’exprimer vendredi durant la cérémonie organisée à Détroit après avoir fait les éloges funèbres de plusieurs membres de la famille d’Aretha Franklin par le passé.

L’intéressé a défendu son discours au cours d’une conférence de presse, dimanche. « Le respect envers chacun est la clef qui nous permettra de changer la route sur laquelle nous nous trouvons en tant que race », a-t-il expliqué.