Témoin impassible d'une joute partisane, le principal intéressé n'a pu prendre la parole qu'après sept heures d'audiences devant la commission judiciaire du Sénat chargée d'étudier sa nomination, annoncée par le président Trump en juillet dernier.

Juge conservateur siégeant depuis une décennie à la cour d'appel de Washington, le magistrat de 53 ans a tenté de se montrer rassurant. « La Cour suprême ne doit jamais, jamais être vue comme une institution partisane, a-t-il affirmé lors de sa déclaration initiale, plaidant pour l'indépendance des juges et le respect de la Constitution.

Il a juré de « garder un esprit ouvert » si le Sénat confirmait sa nomination.

Dès l’ouverture des travaux, les démocrates ont réclamé l'un après l'autre un ajournement des procédures pour avoir le temps d'étudier des dizaines de milliers de pages de documents sur M. Kavanaugh reçus à la dernière minute.

« Personne ne peut lire 42 000 pages de documents en une soirée, peu importe la quantité café que vous buvez », a lancé la sénatrice démocrate Amy Klobuchar.

Les sénateurs n'y ont eu accès que 15 heures plus tôt. Leurs demandes se sont heurtées à une fin de non-recevoir de la part du président de la commission, le républicain Charles Grassley, qui les a accusés de faire de l'« obstruction ».

Les démocrates réclament en outre 100 000 pages supplémentaires de documents reliés au passage du juge Kavanaugh à la Maison-Blanche lorsqu'il était conseiller juridique de George W. Bush. La Maison-Blanche refuse de les rendre publics, invoquant le privilège constitutionnel.

Les démocrates soupçonnent notamment le juge Kavanaugh d'avoir, à cette époque, joué un rôle dans les décisions liées au recours à la torture lors d'interrogatoires de détenus menés pendant les guerres en Irak et Afghanistan.

Le président de la commission judiciaire a indiqué que le Sénat pourrait confirmer la nomination de Brett Kavanaugh à temps pour la reprise des travaux de la Cour suprême, le 1er octobre. Les démocrates tenteront toutefois de ralentir le processus.

À moins de révélations chocs qui ponctueraient le processus d'audition, sa nomination ne devrait être qu'une formalité, les républicains contrôlant le Sénat. Deux sénatrices républicaines défendent le droit à l'avortement, mais rien n'indique qu'elles s'opposeront à sa nomination. En outre, trois à cinq démocrates qui font face à une dure réélection dans des États pro-Trump pourraient se joindre au camp républicain.

Les audiences reprendront mercredi, et le juge Kavanaugh devra alors répondre aux questions des sénateurs.

Le sénateur démocrate Richard Blumenthal discute avec ses collègues Sheldon Whitehouse (gauche) et Cory Booker (droite) lors des travaux du comité judiciaire du Sénat sur la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis. Photo : Getty Images/Mark Wilson

La présence de plusieurs manifestants opposés à la nomination de M. Kavanagh à l’intérieur de la salle a également perturbé le déroulement des travaux du comité sénatorial. En fin de journée, les policiers ont dit avoir arrêté plus de 70 manifestants à l'intérieur de la salle et ailleurs sur la colline du Capitole.

Des manifestantes opposées à la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis ont revêtu le costume de la « Servante écarlate » lors de l'ouverture du comité judiciaire du Sénat chargé d'étudier la nomination du magistrat. Photo : Reuters/Joshua Roberts

Virage à droite de la Cour suprême

Avec l’arrivée de Brett Kavanaugh à la Cour suprême, les conservateurs y détiendraient désormais la balance du pouvoir, et ce, pour de très nombreuses années.

Jusqu’à maintenant, la Cour suprême, qui comprend neuf juges, comptait quatre juges d’allégeance libérale et quatre d’allégeance conservatrice. Celui que l’on appelait le « juge pivot », Anthony Kennedy, a pris sa retraite en juin dernier à l’âge de 81 ans.

Bien qu’il soit considéré comme un conservateur, le juge Kennedy s’était plusieurs fois rangé du côté de ses collègues libéraux sur des enjeux sociaux importants, notamment sur la question de l’avortement et des droits des gais.

Or, avec la nomination du juge conservateur Neil Gorsuch, l’an dernier, par Donald Trump et l’arrivée prochaine de Brett Kavanaugh sur les bancs de la Cour suprême américaine, les démocrates redoutent que les républicains ne disposent désormais d’un tribunal qui penchera en faveur de leurs intérêts dans les litiges qui seront portés devant lui.

Le droit à l'avortement en première ligne

Des femmes en faveur du libre choix ont fait entendre leur point de vue devant la Cour suprême des États-Unis mardi matin. Photo : Reuters/Leah Millis

Les démocrates qui siègent au comité chargé d’étudier, pendant quatre jours, la candidature du juge Kavanaugh entendent talonner de très près le magistrat sur plusieurs enjeux fondamentaux, dont la très sensible question du droit à l’avortement.

« Il va y avoir des étincelles lors de cette audition. Les étincelles vont voler et la chaleur y sera intense », a promis vendredi dernier le sénateur démocrate Richard Blumenthal.

Les démocrates redoutent que l’arrivée d’un cinquième juge conservateur à la Cour suprême puisse se traduire par un éventuel renversement ou un affaiblissement des jugements antérieurs, notamment celui de 1973 établissant le droit à l’avortement aux États-Unis.

À ce chapitre, Brett Kavanaugh, qui siège depuis 2006 à la Cour d’appel du District de Columbia, est connu pour ses positions très conservatives.

L’an dernier, il s’est notamment illustré en s’opposant à ce qu’une adolescente immigrée sous responsabilité fédérale puisse bénéficier d’un avortement.

Les démocrates placent leurs espoirs sur l’opposition des deux sénatrices républicaines en faveur du droit à l’avortement, Susan Collins et Lisa Murkowski, pour annuler la nomination, dans un Sénat où la majorité républicaine n’est de que d’un siège, soit 50 contre 49, en l'absence d'un successeur au sénateur John Mc Cain.

Mais jusqu’ici, ni l’une ni l’autre n’a exprimé d’opposition à la nomination de Kavanaugh.

Partisan de l'immunité présidentielle

En plus d’avoir à expliquer ses positions sur l’avortement, Brett Kavanaugh devra également donner son avis sur l’enquête menée par le conseiller juridique spécial Robert Mueller sur l’ingérence de la Russie lors des présidentielles de 2016.

Il sera également étroitement questionné sur la possible collusion entre l’équipe de campagne de Donald Trump et les services secrets russes au cours de la campagne.

Des enquêtes encombrantes pour la Maison-Blanche, qui pourraient par ailleurs se solder par des poursuites ou par le dépôt d’accusations directes contre le président Trump.

Or, en 2009, le juge Kavanaugh avait écrit dans une revue juridique que le président des États-Unis ne devrait pas être poursuivi au civil ou au criminel ni être l’objet d’enquêtes pendant qu’il est en fonction pour éviter de le distraire de ses fonctions.

Un long parcours politique

Avant de siéger à la Cour d’appel du District de Columbia, Brett Kavanaugh a travaillé pendant quatre ans pour le procureur indépendant Kenneth Starr, qui a enquêté, dans les années 1990, sur la relation entre le président démocrate Bill Clinton et une stagiaire de la Maison-Blanche, Monica Lewinsky.

Il a par la suite passé cinq années au service du président républicain George W. Bush.

Brett Kavanaugh est le deuxième juge nommé à la Cour suprême des États-Unis par le président Trump depuis son arrivée au pouvoir, il y aura bientôt deux ans.

Au printemps 2017, il avait choisi Neil Gorsuch, juge à la Cour d'appel du Colorado, notamment reconnu pour son soutien aux droits religieux, pour succéder au juge Antonin Scalia, décédé en 2016.

Bien que les audiences du comité sénatorial de la magistrature s’ouvrent mardi, l’interrogatoire du juge Kavanaugh ne débutera que mercredi et les votes en commission et au Sénat sur sa nomination pourraient avoir lieu plus tard en septembre.