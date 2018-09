La microrafale a lourdement endommagé une résidence de la route 204. Un garage semi-fermé s'est écroulé sur une voiture qui y était stationnée.

Le garage de Michel Roy a été lourdement endommagé par une microrafale Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

« On entendait du bruit, une grosse rafale. J'ai regardé par la porte-patio et j'ai vu des bardeaux d'asphalte monter dans les airs. Dix secondes après, il n'y avait plus rien, tout était fait », explique Michel Roy, le propriétaire de la résidence.

La propriété de Michel Roy a été endommagé par une microrafale, lundi Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

La microrafale a également arraché des feuilles de tôle du toit d'une écurie et d'un garage.

Résident de l'endroit depuis 1991, Michel Roy dit n'avait jamais vu pareille tempête. Aucun de ses voisins n'a été touché.

La microrafale a endommagé la propriété de Michel Roy à Saint-Prosper en Beauce Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

« C'est une bad luck de la vie », résume l'homme, qui attend le passage de son assureur dans la journée de mercredi.