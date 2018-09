Un texte de Julie Marceau, avec la collaboration de Martine Biron et Gabrielle Proulx

Après une absence de sept jours, en pleine campagne électorale, à la suite des révélations concernant un controversé prêt de 55 000 $ reçu en 2017 (et remboursé depuis), Éric Caire sera de retour dans l’arène publique samedi, où il participera à une activité avec son chef.

Éric Caire ministrable, dit Legault

Questionné à nouveau mardi sur les ondes du FM93 à Québec sur la possibilité qu'Éric Caire devienne ministre si la CAQ forme le prochain gouvernement, le chef du parti lui a réitéré sa confiance.

« Il n’est pas tassé », a assuré François Legault.

« Éric a beaucoup de qualités, il a fait une erreur [mais il] faut comprendre le contexte, son ex-conjointe a [contracté] un prêt avec la personne avec qui elle travaillait. Elle lui a demandé d’endosser, il est allé voir la commissaire à l’éthique qui lui a dit "vous seriez mieux de rembourser". Il a remboursé, la commissaire lui a dit "tout est correct" », a-t-il déclaré au micro de l’animateur Sylvain Bouchard.

« De dire qu'il n'aurait pas de chance d’être ministre à cause de ça, ce serait exagéré », a déclaré M. Legault.

Lundi, l'absence d'Éric Caire lors de la conférence de presse annonçant le retour de Christian Dubé à la CAQ a été remarquée, si bien que l’équipe de communications du parti a assuré que c’était en raison d’une réunion électorale.

« La directrice du bureau de scrutin de La Peltrie a convoqué tous les candidats de La Peltrie pour une réunion à 14 h », a fait savoir une attachée de presse de la CAQ, Émilie Toussaint.

Après vérification, le député sortant de La Peltrie Éric Caire était bel et bien à la rencontre de 14 h à son bureau de scrutin. Il était toutefois le seul candidat présent.

Début du graphique (passez à la fin) Tous les autres candidats de la @coalitionavenir de la région de Québec étaient sur place:

• Jean-Lesage

• Taschereau

• Jean-Talon

• Vanier-Les-Rivières

• Montmorency

• Charlesbourg

• Chauveau

• Louis-Hébert

• Portneuf

• Charlevoix-Côte-de-Beaupré#polqc #Quebec2018 https://t.co/OsD65Ewt3H — Mathieu Dion (@Mathieu_Dion) 3 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

La directrice du scrutin, Isabelle Fleury, a indiqué à Radio-Canada que, comme il s'agit d'une rencontre « opérationnelle » où il est question de « détails techniques » (ex. affichage, neutralité, dates importantes), seuls les délégués des candidats sont convoqués de façon obligatoire, et non les candidats.