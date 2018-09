Un texte de Pierre Philippe LeBlanc

L’École Le Marais accueille 256 élèves de la 3e à la 5e année, et l’école Antonine-Maillet 352 élèves de la 6e et de la 7e année, selon les données préliminaires du District scolaire francophone Sud. L’École Antonine-Maillet accueillera aussi des élèves de la 8e année à compter de septembre 2019.

L'ouverture du nouveau complexe scolaire était très attendue par la communauté, car cela doit permettre de désengorger trois écoles.

La jeune Zaya Boudreau, élève en 5e année, avait hâte de voir l’École Le Marais. Elle espère s’y sentir plus à l’aise que dans les classes mobiles de l’École Amirault.

Quand il faisait chaud dans la classe [mobile], il faisait vraiment chaud, et quand il faisait froid, il faisait vraiment froid. Donc là, vu que ça va être de vraies classes, il va y avoir des choses pour faire plus froid ou plus chaud , explique Zaya Boudreau.

Zaya Boudreau, en avant, à droite, ne s'ennuiera pas des classes mobiles qu'elle quitte. Elle est accompagnée sur la photo de son petit frère Dawi Boudreau et de ses parents Annie Morais Boudreau et Denis Boudreau. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

Son père, Denis Boudreau, accueille le déménagement avec enthousiasme.

Avec une école neuve, l’espace est bien, surtout qu’on a entendu [dire] que les niveaux allaient être regroupés, donc qu’ils allaient être capables de mieux collaborer entre les classes. Je pense que c’est une super bonne nouvelle pour les parents et surtout pour les enfants , affirme Denis Boudreau.

Marie-Cécile Léonard se réjouit pour son fils, Colin Lecocq, qui entre en 7e année dans l’École Antonine-Maillet.

Ah, je me sens super excitée pour lui. Je pense que c’est une belle opportunité d’avoir une nouvelle école, de nouvelles classes, du nouveau matériel, surtout plus d’espace aussi pour eux, un environnement vraiment sain et sécuritaire , souligne Mme Léonard.

Les parents de Colin Lecocq, Marie-Cécile et Denis Lecocq, l'accompagnaient à l'occasion de la rentrée scolaire. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

C'est aussi la rentrée mardi matin pour des milliers d’autres jeunes dans l’ensemble des écoles de la province.

Avec des renseignements de Wildinette Paul