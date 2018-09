L’enjeu, c’est plus on élargit les autoroutes, plus il y a des autos dessus , a soutenu Manon Massé en entrevue à l'émission les matins d'ici.



Québec solidaire compte plutôt augmenter le financement des sociétés de transport collectif. Mme Massé affirme que sa formation politique souhaite notamment réduire de 50 % les tarifs de transport collectif dans la province.

En ce qui a trait au transport collectif dans la région, Manon Massé affirme qu'elle laisse le soin à la Société de transport de l'Outaouais de décider si elle souhaite se doter d'un système de train léger.

Santé

De tous les enjeux qui sont au feuilleton pendant la campagne, la santé demeure le sujet le plus souvent évoqué par les militants rencontrés, a indiqué Mme Massé.

Ça n’a pas de bon sens, une région qui a vécu aussi dramatiquement les impacts de la réforme Barrette , a soutenu Manon Massé, qui s'est dite sensible à cette question.

Elle ne croit pas que l'engagement de la Coalition avenir Québec, qui promet de construire un hôpital dans la région dans un premier mandat, soit réaliste. Elle se donne plutôt pour mission de rapprocher les services de santé de la population, notamment en ouvrant les Centres locaux de services communautaires (CLSC) 24 heures par jour, tous les jours.

Mme Massé souhaite aussi augmenter la formation de personnel en santé afin d'augmenter la qualité des services.

Elle soutient que le tout serait financé notamment par une réduction de l'augmentation de salaire accordée aux médecins et par la création d'une société d'État, Parma-Québec, qui ferait en sorte que les médicaments coûteraient moins cher.

Manon Massé signale d'ailleurs que Québec solidaire procédera à une annonce en santé dans les prochains jours.

Connexion haute vitesse

Au fil des conversations, la co-porte-parole de QS a dit s'être rendu compte de l'importance de l'accès à une connexion haute vitesse de qualité. Ça touche autant les gens d’ici , a-t-elle dit.

« Réseau Québec » serait une société d’État qui rendrait la connexion accessible dans toutes les régions du Québec, notamment en Outaouais, si le parti de Mme Massé prend le pouvoir.

On ne veut pas être des fournisseurs, mais l’infrastructure, elle, on veut qu’elle soit publique pour concurrencer les deux grands qui, pour le moment, n’ont vraiment pas répondu à l’appel en matière de la desserte à travers le Québec , a expliqué Mme Massé.

Par ailleurs, à savoir si elle croit que Québec solidaire a des chances de percer dans la région de l'Outaouais, Manon Massé a répondu je pense qu’on peut causer des surprises en Outaouais .

Elle souhaite aussi augmenter le salaire minimum à 15$ par heure. Le Québec est un endroit ou l'économie va assez bien et nous avons une pénurie de main-d'oeuvre.

C'est deux bons moments dans la vie pour se dire qu'il faut améliorer les conditions de vie des personnes en bas de l'échelle, a-t-elle fait valoir.