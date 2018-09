Les engagements ont été présentés par le porte-parole du PQ en matière de forêts, de faune et de parcs, Sylvain Roy, qui représente la circonscription de Bonaventure depuis 6 ans, qui était accompagné pour l'occasion de son chef, Jean-François Lisée.

Atteint d’un cancer de la gorge, M. Roy doit entreprendre aujourd'hui des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie à Québec. Son équipe poursuivra sa campagne sans lui.

M. Roy a par exemple annoncé que le PQ rendrait gratuit le permis de pêche pour les jeunes et réduirait le prix de ce même permis pour les adultes.

Il compte aussi rendre gratuit le permis de chasse et réduire le prix du permis pour la chasse aux gros gibiers pour ceux qui s’initient à ces deux pratiques.

« Un million de Québécois et de Québécoise pratiquent régulièrement la chasse et la pêche. Mais le nombre a commencé à se réduire ces dernières années, parce qu'il y a eu une régression dans l'accès aux lacs, aux forêts », a expliqué M. Lisée.

Le chef péquiste a profité de l'occasion pour dénoncer le « scandale » que représente selon lui la décision du ministre de la Faune Luc Blanchette d'accorder exclusivement les droits de pêche au saumon dans les plans d’eau du nord du Québec aux pourvoiries privées.

« Nous, on revient à la tradition de démocratisation du PQ pour redonner une fois de plus aux Québécois et aux Québécoises de tous les âges l’accès au territoire et l’accès à une pratique qui nous définit, qui fait du Québec ce que le Québec est », a ajouté M. Lisée.

S’il devait prendre le pouvoir le 1er octobre, le Parti québécois entend également réembaucher 85 agents de la faune au cours d’un premier mandat, et pourvoir 40 postes déjà existants, mais non comblés.

M. Lisée a également annoncé qu’il va rétablir la table de concertation pour déterminer les prix des baux de villégiature, et en faire tirer davantage chaque année.

Il s’engage aussi à créer un centre collégial de transfert en économie faunique, pour développer le secteur.

Le Parti québécois a aussi indiqué qu'il souhaite modifier le règlement d'application de la Loi sur l'enregistrement des armes à feu. Il soutient que certaines dispositions sont inapplicables, ce qui crée des irritants pour les chasseurs.