Dans un courriel à CBC, Christine Myatt, une porte-parole du parti de l’opposition, a indiqué que son parti a discuté avec des associations d'industries qui s'opposent à la hausse du salaire minimum, mais qui reconnaissent qu’une réduction des salaires n'est pas réalisable. C’est désormais la position qu’adopte le PCU.

Or, des chefs d'entreprise de Calgary s'attendent que la question soit discutée aux prochaines élections, au printemps. Selon eux, la hausse du salaire a des conséquences dommageables sur les entreprises.

Une hausse de 47 %

La Chambre de commerce de Calgary note que lorsque le nouveau taux horaire entrera en vigueur en octobre, le salaire minimum aura augmenté de 47 % depuis 2015. Pour de nombreuses entreprises, c’est trop, croit la chambre de commerce.

« Les entreprises vont embaucher moins d'employés et ils vont réduire les heures », annonce Zoe Addington, directrice des affaires publiques à la chambre.

L'hiver dernier, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a mené une enquête sur cette question auprès de 1000 propriétaires d'entreprises de taille moyenne en Alberta. Selon l’étude, quatre employeurs sur dix avaient supprimé des postes en raison de l'augmentation du salaire minimum.

L’augmentation des salaires élimine-t-elle des emplois?

Selon Trevor Tombe, professeur adjoint d'économie à l'Université de Calgary, il n'y a pas encore de preuve en Alberta liant l’augmentation du salaire minimum et une réduction globale du nombre d’emplois.

Au cours de la dernière année, le nombre d’emplois dans le secteur des services a diminué à Calgary, mais, souligne l’économiste, il a augmenté à Edmonton. Il est donc difficile de conclure que l’augmentation récente du salaire minimum a entraîné une diminution du nombre d'emplois.

Vous ne pouvez pas blâmer un changement de politique à l'échelle de la province pour expliquer un phénomène spécifique à Calgary Trevor Tombe, professeur adjoint d'économie à l'Université de Calgary

À défaut de réviser le salaire minimum à la baisse, la Chambre de commerce de Calgary appelle le gouvernement à adopter d'autres stratégies pour réduire les coûts des entreprises, notamment des changements fiscaux et réglementaires.

Les salariés comptent les jours avant l'augmentation

« J’aurai moins de stress relié à l’argent », a déclaré Patricia Walker qui cumule deux emplois au salaire minimum. « Je pourrai économiser plus d’argent tout au long de l’année et cela aura un impact positif certain », ajoute-t-elle.

« C'est énorme! », s’exclame Dustin Rivait, lui aussi payé au salaire minimum. Il a calculé que l’augmentation lui rapporterait 220 $ supplémentaires par mois, avant les déductions, ce qui l'aidera à rejoindre les deux bouts et à réduire son stress.