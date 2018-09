Le but de cette journée est de discuter des problèmes vécus par chaque parti dans leur ville respective, notamment en ce qui concerne leurs difficultés à jouer pleinement leur rôle d’opposition officielle.

Des partis d'opposition de Longueuil, Québec, Laval et Terrebonne ont, entre autres, confirmé leur présence. On a décidé de se rencontrer pour vraiment creuser le sujet des difficultés qu'on a à jouer notre rôle chacun dans nos municipalités , indique d'entrée de jeu la représentante de Sherbrooke Citoyen, Évelyne Beaudin.

À sa connaissance, cette rencontre serait une première au Québec. C'est quand même un changement législatif assez récent. Nous, à Sherbrooke, c'est la première fois qu'on a une opposition municipale. On rencontre certaines difficultés comme l'accès de mon personnel politique à certaines réunions préparatoires à huis clos et qui sont des lieux décisionnels ultra importants et où il y a énormément d'information donnée oralement.

L'opposition, un mal nécessaire

Pour la conseillère, il ne fait aucun doute que les municipalités ont toutes à gagner d'avoir une opposition officielle. Il y a eu des problèmes de malversation dans les dernières années qui ont été révélés au grand jour. Avoir une opposition forte, c'est une façon de contrer ça. C'est de s'assurer de prendre les meilleures décisions collectivement en ayant des gens qui vont creuser différents points de vue, qui vont analyser les dossiers sous différents angles. Au municipal, comme dans tous les gouvernements que l'on peut trouver dans le monde, c'est toujours sain d'avoir une opposition qui fait son travail correctement.

À Sherbrooke et dans plusieurs villes du Québec, malheureusement, en ce moment, on ne peut pas jouer notre rôle démocratique. Evelyne Beaudin, conseillère municipale à Sherbrooke

Selon Mme Beaudin, plusieurs partis d'opposition d'ailleurs au Québec peinent à jouer pleinement leur rôle. Leurs problèmes sont semblables, mais à différents degrés. Certains ont des difficultés avec l'accès à l'information, d'autres c'est l'accès aux fonctionnaires. J'ai entendu que la mairie d'une ville a suspendu la tenue de tous les comités politiques. On voit que si le gouvernement ne prend pas les choses en main pour détailler ce que ça veut dire dans la loi de pouvoir avoir une opposition officielle, ça laisse le champ libre à certains des maires d'entraver le travail d'opposition.