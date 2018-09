Deux candidats convoitent le poste : le grand chef sortant, Constant Awashish, et Christian Flamand, un ex-militaire qui a aussi travaillé dans des organismes communautaires attikameks.

Une des priorités de Christian Flamand serait de « faire avancer le processus constitutionnel vers l’autonomie de la nation attikamek », qui permettrait selon lui d’augmenter le niveau d’éducation et d’améliorer la qualité de vie.