Un texte de Tamara Alteresco, correspondante à Moscou

Soixante minutes de télévision qui offrent un regard qui se veut plus « humain » sur la vie du président et sur son emploi du temps, lui qui est déjà omniprésent dans les médias de masse et les bulletins de nouvelles.

Le premier épisode a reçu un accueil plutôt partagé, qui va de la surprise à l'impression de ridicule. Ce n'est pas tant les images qui font réagir que la narration qui les accompagne.

« L'ours n'est pas un con, quand il voit Poutine, il se tient droit et agit correctement. » Voilà comment le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, décrit une scène où l'on voit le président braver les éléments dans la région de Touva, en Sibérie, lors de ses vacances.

« Même les chèvres, qui sont les plus sauvages, ne se sont pas enfuies quand elles l'ont vu... elles l'ont probablement reconnu », ajoute le porte-parole, qui était sur le plateau de télévision pour cette toute première édition.

L'animateur Vladimir Solovyov, bien connu pour avoir produit de nombreux documentaires à la gloire du président, insiste aussi tout au long de l'émission sur la forme physique du président Poutine, sur son amour des jeunes et des enfants.

Lors d'une scène filmée à Sotchi pour la rentrée scolaire, le président passe des heures avec des élèves, et quand l'un d'entre eux lui demande ce qui l'inspire le plus au quotidien, Poutine répond : « Le succès du pays, le vôtre. Je vous parle sans ironie, chaque succès me donne des ailes ».

Hasard ou gestion de crise?

Plusieurs Russes ont été surpris de voir une telle émission arriver dimanche sans préavis et sans aucune publicité. Le Kremlin refuse de dire depuis combien de temps elle est prévue, mais elle entre en ondes au moment où l'on assiste à une grogne populaire à l'endroit du président et sa réforme des pensions.

Vladimir Poutine a déjà fait certaines concessions, ce qui est rare en soi, mais il entend désormais augmenter l'âge de la retraite de 55 à 60 ans pour les femmes, et de 60 à 65 ans pour les hommes.

Certains sondages indiquent même que la popularité du président est compromise et qu'elle serait passée de 80 % à 50 % dans certaines régions où les syndicats préparent le terrain.

La réforme des pensions a d’ailleurs été abordée lors de la première émission Moscou. Kremlin. Poutine., mais simplement pour souligner à quel point le président est responsable et agit dans le meilleur intérêt des Russes.

Rien n’indique pour le moment que son incursion le dimanche soir dans leur salon atténue de façon radicale le mécontentement. D'autres manifestations sont prévues dimanche.