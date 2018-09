Un avis de licenciement collectif a été signifié aux employés pour la fin du mois d'octobre, toujours selon le quotidien qui indique que le propriétaire, Simon Genest-Mainguy, a l'impression d'être victime d'un coup monté.

La vingtaine de cochers et de palefreniers de l'entreprise est en grève depuis juillet dernier.

Calèches Québec est la plus importante entreprise du genre dans la capitale et possède 14 des 17 permis de calèche disponibles.

Les syndiqués réclament notamment un meilleur salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Ils sont sans convention collective depuis un peu plus d'un an.

Plus de détails à venir