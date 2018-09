Un texte de Nicolas Steinbach

Chris Collins sollicite un quatrième mandat dans Moncton-Centre. Comme indépendant, je pourrais avoir la balance du pouvoir et beaucoup d'influence sur le gouvernement , dit-il.

Ancien président de la Chambre, il a fait l’objet au printemps d’une enquête pour harcèlement. Le chef du Parti libéral, Brian Gallant, avait alors rendu l'information publique et suspendu Chris Collins du caucus libéral. Chris Collins avait alors qualifié d'atroce la réaction du premier ministre et déposé une poursuite en diffamation contre lui.

M. Collins dit aujourd'hui qu’il ne mène pas une campagne de vengeance. Au contraire, il se représente pour continuer à servir les électeurs de Moncton-Centre.

Je suis un libéral. Je ne changerai pas ma philosophie. Par contre, je crois que le gouvernement ne dépense pas l'argent des contribuables intelligemment. Je suis contre la hausse de la taxe de vente harmonisée, la taxe sur le carbone , affirme Chris Collins.

Toujours est-il que Chris Collins a été reconnu en partie coupable d'avoir fait des commentaires inappropriés, et il a présenté des excuses. Le dossier est demeuré confidentiel.

Aux dernières élections, j'ai eu 53 % des voix. Si je dois perdre des votes cette fois-ci, peu importe la raison, je peux encore gagner l'élection , estime M. Collins.

Une campagne contre Brian Gallant dans Moncton-Sud

À quelques kilomètres de là, dans le sud de la ville, une autre famille libérale fait campagne contre le premier ministre sortant.

J'ai un problème avec le fait qu'il en coûte maintenant 1 milliard de dollars de plus par année pour faire fonctionner notre gouvernement. Je ne suis pas contre Cathy Rogers, je suis contre Brian Gallant , affirme Moira Murphy, candidate du Parti progressiste-conservateur dans Moncton-Sud.

Moira Murphy fait campagne comme candidate du Parti progressiste-conservateur dans la circonscription de Moncton-Sud. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Moira Murphy est une nouvelle venue en politique provinciale, mais non son mari, Mike Murphy, ancien ministre de la Santé dans le gouvernement libéral de Shawn Graham et candidat défait à la direction du parti par un certain Brian Gallant.

La défaite de Michael n'a pas fait partie de ma décision de me présenter pour les conservateurs, en fait nous avons continué à appuyer Brian Gallant après ça. Je voulais qu'il réussisse, mais ce n'est pas arrivé , explique Moira Murphy.

On voit ici la famille libérale semble être divisée. Roger Ouellette, professeur de science politique à l’Université de Moncton

Cette lutte fratricide entre libéraux pourrait coûter cher au gouvernement sortant de Brian Gallant, selon Roger Ouellette, professeur de science politique à l’Université de Moncton.

Deux circonscriptions très importantes qui pourraient glisser dans les doigts de Brian Gallant, et ça pourrait faire la différence le 24 septembre entre un gouvernement libéral et un gouvernement conservateur , estime Roger Ouellette.

Le gouvernement sortant ne détenait qu'un siège de majorité à la dissolution de la Chambre, et dans une course ou toutes les circonscriptions comptent, des libéraux pourraient très bien faire tomber.... les libéraux.