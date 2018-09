Pierre Karl Péladeau, par exemple, qui a été député pendant à peine deux ans. Christian Dubé, aussi, une étoile plus discrète que PKP, mais dont le bref passage d'un peu plus de deux ans avait été marquant. Pour les bonnes et les moins bonnes raisons.

On avait découvert un député dédié, mais frustré aussi du peu d'impact qu'il avait dans la deuxième opposition et qui avait décidé d'aller voir ailleurs à peine quatre mois après son élection.

Pierre Karl Péladeau et Christian Dubé ont une autre chose en commun : la force d'attraction de la politique les déstabilise.

Avouez, vous pensez comme moi! Si M. Péladeau le pouvait, il serait en campagne électorale aujourd'hui.

Christian Dubé le peut, lui. Il fait même un sacrifice, il laisse de côté son salaire de 1,3 million de dollars.

C'est beau, ça aide à faire oublier qu'en partant en 2014, il a provoqué une élection partielle qui a coûté au moins un demi-million. Ça peut faire oublier qu'il était parti quand la CAQ était troisième dans les sondages et qu'il revient quand elle est première.

Qu'on se comprenne bien : Christian Dubé à la CAQ, c'est une excellente candidature. Un futur ministre des Finances.

Mais ses adversaires ne se gêneront pas pour l'attaquer. En 2018, on a l'impression qu'aucun candidat vedette ne reçoit un billet gratuit pour graviter librement en orbite.