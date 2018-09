« C’est encore plus vrai sur la côte ouest où nous sommes vraiment gâtés par l’été, dit-elle. Nous voulons être dehors au soleil et prendre du bon temps. Alors on a tendance à trop boire, trop manger et trop dormir. »

« Septembre est donc un bon moment pour revenir à une vie plus régulière et au fond, nous voulons tous cela à un certain niveau. »

Les résolutions, explique Lisa Carpenter, sont utiles pour décider comment nous voulons nous sentir : moins pressés? plus en paix? plus en forme?

Pour tenir une résolution, la coach de vie a un conseil : « Engagez-vous à faire moins, mais mieux. Alors faites un choix, prenez un élément, engagez-vous vraiment à le réaliser, et restez intègre face à vous-mêmes. »

« Si vous décidez que vous irez au gym trois fois par semaine, alors allez-y trois fois par semaine parce que si vous ne le faites pas, vous brisez la confiance que vous avez en vous », dit-elle.

Lisa Carpenter est une coach de vie et de bien-être à Vancouver. Photo : Radio-Canada/Charlie Cho

Faire juste une chose peut être difficile pour des parents qui sentent souvent la pression d’être parfaits dans tous les aspects de leur vie.

Chez elle, Lisa Carpenter, qui a trois garçons, dit qu’elle essaie de laisser aller un peu les choses pour donner à ses fils la chance de prendre des responsabilités. Le matin, ses enfants font leur propre lunch ainsi que d’autres tâches. Elle dit que cela permet aux enfants de sentir la fierté d’avoir accompli quelque chose, une habitude qui, espère-t-elle, leur restera une fois adultes.

Avec des informations de l'émission On The Coast de CBC