Un texte de Julie Marceau

« Vous êtes mon idole », lance Pauline Croteau en voyant François Legault arriver dans le café où elle se trouve.

C’était mardi dernier, au centre commercial Laurier, à Québec.

Le chef y prend l’un de ses premiers gros bains de foule, les caméras braquées sur lui.

Le chef François Legault discute avec les citoyens Pauline Croteau et son ami Jean-Yves Dumas. Photo : Radio-Canada

« Qu’est-ce que vous pensez qui va être le gros enjeu? », demande François Legault à l’ami de Pauline.

« Je ne sais pas, le troisième lien? », répond Jean-Yves Dumas.

Si ce n’était de l’affaire Le Bouyonnec, qui viendra assombrir plus tard sa journée, le chef caquiste flotte sur un nuage.

Aucun citoyen ne l’apostrophe sur un changement de position comme cela s’est produit deux jours auparavant au Marché public 440, à Laval (au sujet de la climatisation dans les CHSLD).

« C'est pour l'élection de Justin Trudeau? »

Le chef croise au passage une famille syrienne arrivée à Québec depuis quelques mois seulement.

La discussion est brève, puisque seuls les enfants parlent français, mais le père de famille, Raja Alnassralla, veut savoir de quoi il s’agit.

Il propose donc à l'auteure de ces lignes, une fois le chef caquiste parti, d’entamer une discussion par l'entremise de son application mobile de traduction du français vers l'arabe.

« C’est pour l’élection de Justin Trudeau? » demande-t-il.

« Non, non, c'est pour les élections au Québec », répond la journaliste, en précisant que quatre personnes, Philippe Couillard, François Legault, Jean-François Lisée et Manon Massé, veulent le poste de premier ministre (photos à l'appui pour chaque chef).

La famille de Raja Alnassralla pendant notre discussion par l'entremise site de traduction français/arabe, au centre commercial Laurier Québec. Photo : Radio-Canada/Julie Marceau

« Alors, qui préférez-vous? », demande la journaliste, en précisant que le premier ministre sortant est celui qui a parrainé une famille de réfugiés syriens.

L'application de traduction sur le téléphone de Raja Alnassralla a permis d'échanger sur les élections au Québec. Photo : Radio-Canada/Julie Marceau

Raja Alnassralla montre du doigt la foule.

« Lui! »

« François Legault? »

« Oui! », répond M. Alnassralla.

La bataille de Jean-Talon

« On dit une poignée de main, un vote! », explique la candidate caquiste dans Jean-Talon, Joëlle Boutin, rencontrée lundi au local électoral des candidats de Québec.

La candidate caquiste dans Jean-Talon, Joëlle Boutin. Photo : Radio-Canada/Mathieu Potvin

La cofondatrice du mouvement Femmes Alpha tente de déloger Sébastien Proulx dans Jean-Talon, un fief du Parti libéral depuis la création de la circonscription, en 1966. M. Proulx, ex-adéquiste devenu libéral, y a remporté l'élection partielle de juin 2015 avec plus de 2300 voix d'avance.

Depuis le début de la campagne, le PLQ et la CAQ sont à égalité au chapitre du nombre de visites dans la grande région de Québec.

« Il y a beaucoup de gens qui veulent du changement, mais ils ne sont pas encore certains, donc il faut les rencontrer », explique Joëlle Boutin.

Le chef caquiste en tournée au centre commercial Laurier Québec à Sainte-Foy en compagnie de plusieurs candidats dont Joëlle Boutin, dans Jean-Talon. Photo : Radio-Canada/Mathieu Potvin

« Je pense qu’on va avoir 100 % du vote à Québec si ça continue, va falloir modérer, là! », a lancé mardi dernier, à la blague, le chef caquiste, à la fin de sa tournée au centre commercial Laurier Québec.

Quelques pas plus loin, son vœu est exaucé. François Legault croise un partisan de Québec solidaire.

« Ah moi, je vote à gauche, par exemple, Monsieur Legault… je suis Québec solidaire », lui dit le citoyen Joël Tremblay.

« C’est correct », a répondu le chef caquiste, qui n’a pu s’empêcher d’ajouter : « C’est de valeur quand même avec trois enfants, vous auriez pu profiter de la CAQ! », en référence aux allocations famille annoncées par le parti.