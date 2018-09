Shayne Gallant mesure 5 pieds et 6 pouces et pèse environ 110 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns.

Sa famille n'a pas eu de ses nouvelles depuis le 3 septembre, peu après minuit. Sa famille et la police s'inquiètent pour son bien-être.

La police a donné suite à plusieurs pistes d'enquête, mais sans succès.

Si vous possédez des renseignements concernant Shayne Gallant, veuillez communiquer avec le Service régional de Codiac de la Gendarmerie royale du Canada au 506-857-2400.