Un texte de Gabrielle Proulx

« Je tenais à envoyer un signal fort aux partis politiques. [...] On parle de familles, d’aînés, mais pas d’environnement », constate Joan Hamel, l'une de ces personnes qui ont changé sa photo de profil sur Facebook.

« J'ai seulement mis ma photo couverture en vert, parce que l'environnement n'est jamais évoqué en campagne. Cette année, avec notre été torride, je pense que ça donne du "jus" au mouvement pour qu'on en parle davantage », note Simon Jolivet, chargé de cours à HEC Montréal.

Un exemple de bande ajoutée à une page Facebook visant à réclamer que la question des changements climatiques soit abordée durant la campagne électorale. Photo : Facebook

Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada, affirme que ce type de mouvement est une « excellente nouvelle » et demeure très « révélateur » quant à la volonté de changement des électeurs.

« Tous les signaux sont au rouge », et ce qu’on propose « c’est un remède à la sauce homéopathique, alors ce que ça prend, c’est un remède de cheval », soulève M. Bonin.

Il précise aussi que l’environnement reste une priorité chez les jeunes de 18-34 ans, comme l’indiquent d'ailleurs les données de la Boussole électorale parmi les répondants de ce groupe d’âge.

Appel de 200 personnalités

Pendant ce temps, 200 personnalités, allant de Charles Aznavour à la chanteuse québécoise Diane Dufresne, ont signé une lettre publiée dans Le Monde pour inviter les gouvernements à prendre les enjeux environnementaux au sérieux.

« Il est rassurant de constater que des personnalités utilisent leur influence et les tribunes qui leur sont offertes pour rappeler qu'il y a urgence d'agir, qu'il n'est pas trop tard pour éviter le pire et que les gouvernements doivent proposer des solutions qui sont à la hauteur de la crise et du défi climatique planétaire », se réjouit Patrick Bonin.