La PPO a continué ses recherches jusqu'au coucher du soleil et elle les reprendra mardi matin. Les policiers quadrillent le secteur et ils prévoient le passer au peigne fin avant de mettre un terme à l'opération.

Vers 16 h samedi, l'embarcation dans lequel il se trouvait avec quatre autres membres de sa famille a chaviré. La Police provinciale de l'Ontario (PPO) confirme que l'enfant ne portait pas de vêtement de flottaison individuel. Ses proches ont été ramenés sur la berge en sécurité.

Selon l'agente Sandra Barr de la PPO, la circulation importante samedi sur le cours d'eau ainsi que les forts vents pourraient avoir créé des vagues au moment de l'accident.

À lire aussi : Un enfant d'Ottawa manque à l'appel après un accident de bateau

Les plongeurs de la PPO étaient à l'oeuvre lundi, de même qu'un hélicoptère qui participe aux recherches. L'agente Barr indique qu'à cet endroit, le fleuve Saint-Laurent a une profondeur d'environ 90 mètres, ce qui complique le travail des plongeurs, qui ne peuvent rester très longtemps dans l'eau dans ces conditions.

Les résidents du secteur essaient également de donner un coup de main à l'opération.

Je suis allée à l'endroit où je pensais que le bateau s'était renversé. J'ai laissé mon bateau dériver. Je me suis laissé porter par le courant pendant une heure et je me suis retrouvé dans le secteur de Grenadier. Je voulais voir jusqu'où le courant m'amènerait. J'ai fait d'autres recherches, mais je n'ai rien trouvé , a raconté le résident de Rockport Morris Huck.