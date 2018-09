Un texte de Jonathan Lavoie

Tous partis confondus, c'est dans Westmount-Saint-Louis, la circonscription détenue depuis 1994 par le libéral Jaques Chagnon, également président de l'Assemblée nationale, que les électeurs ont été les plus généreux.

Bien que cette circonscription soit considérée comme un château fort libéral, le professeur de sciences politiques, Éric Montigny, était un peu surpris de la voir trôner au sommet du classement.

« On est habitué voir des présidents qui jouent un rôle un peu plus neutre, plus effacé sur le plan partisan », note le politologue qui enseigne à l’Université Laval.

Ce commentaire s’applique aussi à François Gendron, vice-président de l’Assemblée nationale. Le vétéran de l’équipe péquiste arrive lui aussi au sommet de sa formation politique pour les sommes générées en dons dans sa circonscription.

M. Gendron, le doyen de l’Assemblée nationale après 42 ans de service, a décidé de ne pas se représenter en 2018. Sa collègue Agnès Maltais a pris la même décision dans Taschereau.

Éric Montigny avance que leur présence dans le palmarès au chapitre du financement laisse entendre que leurs successeurs pourront compter sur une base militante solide.

Ça veut dire qu'ils laissent une organisation sur le plan local qui est en ordre. Éric Montigny, professeur de sciences politiques à l'Université Laval

À la Coalition avenir Québec, Éric Montigny avance que l’élection partielle dans Arthabaska en 2016 a pu inciter davantage d’électeurs à donner à la CAQ.

Même scénario dans la circonscription de Gouin, où Gabriel Nadeau-Dubois a été élu pour Québec solidaire en remplacement de Françoise David.

« Ça aussi, ça peut avoir pour effet d’accroître le financement populaire dans certaine circonscription : il y a un incitatif à recruter et à faire du financement », souligne le professeur.

Dans le palmarès de Québec solidaire, aucune surprise. Les trois circonscriptions qui ont généré le plus de contributions sont celles représentées par un élu de la formation de gauche à l’Assemblée nationale.