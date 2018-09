Il s'agissait pour certains d'une première visite sur une ferme, alors que le passage en campagne rappelait à d'autres leur pays natal.

Ça me fait penser à la Syrie, parce qu'il y en a beaucoup [des animaux ] là-bas , remarque Rana Habbal, 13 ans. Ce sont de bons souvenirs.

Cette visite en campagne a permis à Mohamad Abu Husainy de se rapprocher de la nature, le temps d'une journée. J'aime beaucoup les animaux et la nature, c'est incroyable. C'est mon rêve de vivre dans un endroit comme ça , indique le Syrien, qui habite au Canada depuis près d'un an et demi.

C'est la deuxième année que le Comité de soutien auprès des familles de réfugiés syriens, palestiniens et irakiens accueillis à Gatineau depuis 2016 organise ces journées sur la ferme. L'objectif est de permettre aux participants de découvrir l'aspect rural de leur pays d'adoption.

On veut leur permettre de s'identifier de plus en plus à la région de Gatineau, à la région de l'Outaouais et de développer le sentiment d'appartenance et de fierté , explique Jacques Laberge, porte-parole du groupe.

Un enfant découvre une ferme du Pontiac Photo : Radio-Canada

L'activité se déroule en français, ce qui permet aux nouveaux arrivants d'acquérir du nouveau vocabulaire et de faciliter leur intégration.

Ça permet de briser l'isolement, parce que sinon, ce sont des gens qui vont vivre en vase clos, à la maison et qui ont très peu de contacts avec le milieu , poursuit M. Laberge.

Pendant leur journée, ils ont visité des élevages de moutons, de chèvres et d'agneaux, en plus d'une cidrerie et d'un vignoble.

Les agriculteurs ont aussi profité de leur passage pour leur faire découvrir des produits du terroir et échanger avec eux.

C'est la première fois qu'on reçoit des nouveaux arrivants et c'est vraiment enrichissant de les rencontrer et surtout de partager leur expérience. Il y en a plusieurs qui viennent de l'agriculture, donc c'est le fun de discuter avec eux et de leur montrer comment on se prépare, vu que l'hiver s'en vient , relate Philippe Lamontagne, copropriétaire de la Ferme Lamontagne.

Sa conjointe, Sophie Morin, abonde dans le même sens. Je me revois enfant, quand j'habitais la ville [...] C'est une belle opportunité de leur montrer autre chose que du béton et un appartement , lance-t-elle.

Avec les informations de Florence Ngue-No