Un texte de Joane Bérubé



Il y a à peine quelques mois, la Matanie récupérait 95 % des rejets textiles de sa population, estime le maire de Matane, Jérôme Landry.

Ce cercle vertueux a été rompu avec la fermeture en janvier dernier de l’organisme la Co.Mode verte.

Depuis, les friperies débordent et le surplus de textile va directement au centre d’enfouissement.

Seulement 50 % des vêtements reçus sont en effet écoulés par les friperies.

Friperie Le Grenier Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

En Matanie, tous les invendus et les invendables étaient ramassés et triés selon le potentiel de recyclage par le centre de récupération la Co-Mode verte.

Le coton pouvait être recyclé pour la fibre, d’autres pièces étaient transformées en torchon, etc. Enfin, une grande partie était mise en ballots et partait hors de la région, dans des centres de la région métropolitaine spécialisés dans la récupération et le recyclage du textile.

Au Québec, 3 % des matières résiduelles éliminées par les ménages sont des produits de textile ou d’habillement. Cela équivaut à 12 kg/personne/année ou à un peu plus de 95 000 tonnes générées.



Sources : Recyc-Québec

En se basant sur ces données provinciales, c’est, en une seule année, quelque 255 tonnes métriques de rebuts textiles qui sont rejetées par la population de la Matanie.

Des tonnes de tissus au site d'enfouissement

Si les nombreuses friperies du territoire en récupèrent une partie, cela ne suffit pas à éviter qu’une grande proportion de ce textile encombre maintenant le Lieu d’enfouissement technique de la Matanie.

Les friperies débordent Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Pour la seule friperie de Relais Santé, il s’agit d’environ 22 tonnes de tissus qui partent pour le LET.

Et le tissu ne se décompose pas toujours très facilement, ça prend des années avant que ça disparaisse de l’environnement, il y a du nylon, ce n’est pas juste du coton. Josée Roy, administratrice de Relais Santé

L’organisme tente comme il peut d’éviter de jeter du textile en donnant du coton aux garages ou aux Ateliers Léopold-Desrosiers pour du recyclage en chiffons et guenilles. Malgré tout, de six à sept conteneurs par semaine sont redirigés vers le dépotoir.

La situation est semblable au Regroupement des femmes dont le conteneur déborde. « C’est tout le temps rempli », rapporte la coordonnatrice du Regroupement des femmes, Thérèse Sagna.

Alors que le ramassage des invendus par la Co.Mode verte était gratuit, les organismes paient maintenant pour le ramassage et l’enfouissement.

Chute à linge du Regroupement des femmes de la Matanie Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Il s’agit d’une facture de plusieurs centaines de dollars par mois pour les friperies. « Ça nous coûte entre 800 $ et 900 $ dollars par mois pour jeter notre linge au dépotoir », rapporte la coordonnatrice de Relais Santé, Annie Sergerie.

Mme Sergerie estime que la situation n’est pas propre au commerce de Relais Santé. Toutes les friperies de la Matanie, les privées comme celles des villages, sont touchées, estime-t-elle.

Information et sensibilisation

Thérèse Sagna du Regroupement des femmes croit que beaucoup de gens pensent à tort que les friperies sont des dépôts pour tous les vêtements qu’ils soient ou non en état pour la revente.

La disparition de la Co.Mode verte a ainsi entraîné un plus grand nombre de dépôts.

Centre de tri de Relais Santé Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Le tri est devenu une opération lourde à soutenir, d’autant plus que le personnel n’est pas toujours au rendez-vous. « On a une seule employée. Les autres sont des filles en insertion et présentement, on a une seule fille. Ça nous prend des bénévoles », raconte Mme Sagna.

Thérèse Sagna a déjà exposé le problème à la MRC et au conseil municipal de Matane. Elle rapporte qu’au printemps, la MRC leur a indiqué qu’elle lancerait un processus de consultation pour trouver une solution. Depuis, plus rien.

Il faudrait que la MRC, la Ville bougent. On parle d’environnement. Ça prendrait plus de sensibilisation, plus de conscientisation auprès de la population. Thérèse Sagna, coordonnatrice du Regroupement des femmes

Un projet à l'étude





La MRC est au courant du problème, soutient la coordonnatrice de Relais Santé. Annie Sergerie raconte qu’elle a proposé une solution à la MRC.

Elle croit que si les friperies de la Matanie se regroupaient, elles pourraient refaire le travail effectué par la Co.Mode verte. « C’est à la Ville et à la MRC de nous fournir un lieu. Nous, on pourrait fournir les mains », croit Mme Sergerie, qui attend toujours une réponse.

Le maire de Baie-des-Sables (chemise mauve au premier plan), Denis Santerre et préfet de la Matanie Photo : Radio-Canada

Le préfet de la Matanie et maire de Baie-des-Sables, Denis Santerre, explique qu’un promoteur a aussi approché la MRC pour discuter des possibilités de financement d’une solution.

Le préfet s’est refusé à nommer le promoteur et à préciser si c’était un projet privé ou communautaire.

Ce promoteur proposerait de récupérer tous les tissus, mais aussi les meubles et électroménagers. « Il ferait même de la réparation », ajoute le préfet. M. Santerre n’a pas non plus voulu indiquer si le promoteur gérerait aussi une friperie. Il promet toutefois que le projet respectera les organismes déjà en place.

Rôle social et communautaire

Selon Recyc-Québec, au Québec, les friperies servent beaucoup à financer des entreprises d’économie sociale ou des organismes communautaires. L’enjeu n’est donc pas qu’environnemental, mais aussi social.

Les revenus des friperies de Relais Santé et des Chiffonnières sont entièrement utilisés pour fonctionnement de ces organismes. Des vêtements sont aussi redistribués gratuitement à des familles démunies. Le Regroupement des femmes utilise son commerce de récupération comme outil de réinsertion au travail.

La friperie Les Chiffonnières du Regroupement des femmes de la région de Matane Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Dans les villages, les friperies comme La Penderie de Saint-Ulric servent à financer des activités communautaires.

L’ouverture il y a deux ans d’une autre friperie par la Co.Mode verte avait causé quelques frictions. Relais Santé avait même arrêté d’y envoyer ses invendus.

De son côté, la MRC promet d’étudier le dossier en septembre et de mettre en place une solution avant la fin de l’année.