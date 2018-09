« Il faut trouver des méthodes pour pouvoir les intéresser [les parents], il faut leur dire ce qu’il y a à faire exactement et leur donner des responsabilités », croit Carol-Guillaume Gagné, en lien avec la trentaine de postes affichés au sein des conseils-écoles des écoles fransaskoises.

Nos parents doivent être mobilisés, c’est pour le bien de nos enfants. Carol-Guillaume Gagné, directeur de l'Association des parents fransaskois (APF)

Le directeur de l’APF croit d’ailleurs que l’organisme a un rôle à jouer dans cette mobilisation parentale. « L’APF est bien placée pour pouvoir outiller nos parents et les informer », dit-il, en ajoutant toutefois qu’un plan d’action entre les différentes organisations serait nécessaire pour favoriser cette mobilisation.

Le rôle des parents serait également à préciser auprès de ces derniers, selon lui. « Parfois quand on les amène du côté de l’administratif, on les perd complètement. On a besoin qu’ils soient là pour nous dire leurs besoins. »

J’ai une attente pour la mobilisation des parents, et pour qu’on puisse continuer à garder nos jeunes à long terme dans nos écoles. Carol-Guillaume Gagné, directeur de l'Association des parents fransaskois (APF)

« On perd beaucoup de jeunes au niveau secondaire, observe-t-il. On vit dans un milieu à majorité anglophone, ils ont des écoles parfois qui font rêver tout le monde. Nous, ce que nous avons à offrir, c’est une vision communautaire, collective. »