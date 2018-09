Un texte de Yannick Donahue

Cette attaque en règle du PLQ a été dirigée lundi après-midi par les députés sortants Pierre Arcand, Isabelle Melançon et Marc Tanguay.

Elle survient une semaine après celle des candidates libérales Christine Saint-Pierre et Marwah Rizqy, qui ont taxé François Legault de sexisme et ont dénoncé son « féminisme de façade ».

Les candidats libéraux se sont essentiellement prononcés sur ce qu’ils appellent le « premier quart désastreux » que la CAQ a vécu.

Une panoplie de sujets y sont passés : l’absence de M. Legault de la conférence de presse des chefs des principaux partis pour défendre la gestion de l’offre au siège social de l’Union des producteurs agricoles; la démission du président de la CAQ et candidat dans la circonscription de La Prairie, Stéphane Le Bouyonnec; et la situation de conflit d’intérêts apparent dans laquelle s'est placé Éric Caire, candidat de la CAQ dans La Peltrie.

« Un parti politique se doit d’exposer de façon claire et précise les faiblesses des autres également », s’est d’abord défendu Pierre Arcand, candidat du PLQ dans la circonscription de Mont-Royal-Outremont.

Pierre Arcand a mené la charge en affirmant que la CAQ est aux prises avec « une réelle désorganisation ».

La Coalition avenir Québec a fait des propositions qui, pour nous de façon très claire, c’est en fait du brouillon, c’est de l’improvisation. Pierre Arcand, candidat libéral dans Mont-Royal-Outremont

M. Arcand a accusé la CAQ de présenter des propositions floues aux électeurs. Il estime que les engagements électoraux de la formation suscitent davantage de questions qu'ils n'offrent de réponses.

« Quand on parle de la Maison des aînés, pour vous citer cet exemple, la Maison des aînés est devenue publique, est devenue privée, est devenue un CHSLD qui était privé conventionné », a-t-il illustré.

Une mise en garde aux électeurs

Isabelle Melançon, candidate libérale dans la circonscription montréalaise de Verdun, est d’avis que cette prise de parole est justifiée.

Il faut le dire aux Québécois. Il faut les mettre en garde, du moins d’aller lire, de bien voir et d’essayer de trouver le vrai visage de François Legault. Isabelle Melançon, candidate libérale dans Verdun

Elle veut rappeler aux électeurs que « François Legault est propétrole », une déclaration qu'elle avait déjà faite lors d’un débat télévisé sur les ondes de Radio-Canada. Mme Melançon dit s'être basée sur la plateforme de la CAQ pour se faire une idée. Des modifications ont été apportées au site web de la Coalition avenir Québec depuis ce temps, que la CAQ a expliquées par une refonte planifiée.

« Il faut que les gens comprennent et saisissent très bien ce que la CAQ tente de faire actuellement, tente de camoufler, tente de manipuler l’information ni plus ni moins auprès des citoyens », a décrié la candidate libérale dans Verdun.

Isabelle Melançon, candidate libérale dans la circonscription montréalaise de Verdun, accuse la CAQ d'essayer de « manipuler l’information ». Photo : Radio-Canada

« Une éthique élastique »

De son côté, Marc Tanguay, candidat libéral dans la circonscription de LaFontaine, estime que le chef de la CAQ manque de transparence.

Il lui a reproché d’avoir été laxiste à l’égard du député sortant Éric Caire, qui a contracté, à titre de cosignataire avec son ex-conjointe, un prêt de 55 000 $ auprès du maire de L'Ancienne-Lorette, une ville située dans sa circonscription.

« Il y a beaucoup de questions sans réponses. Pour François Legault, il a affirmé deux choses. La première, il a dit qu’il n’était pas au courant des conditions de ce prêt et pour lui ce n’est pas important de le savoir », a-t-il déclaré.

Marc Tanguay considère que le chef caquiste a renié ses valeurs. « Pour François Legault, la dernière semaine nous aura démontré qu’il a une éthique élastique », a-t-il dit.

Si cela est si important, pourquoi alors le premier ministre ne prend-il pas la parole?

« Le premier ministre fait campagne un peu partout au Québec. Je pense qu’il était important pour nous de véritablement expliquer clairement à la population les différents enjeux et le manque de transparence au sein de la CAQ. Ce n'est pas une commande spéciale, spécifique. Je pense que si Isabelle, Marc et moi n'étions pas convaincus de la justesse de nos affirmations, on ne le ferait pas », a répondu M. Arcand.

Le PLQ est « désespéré », dit la CAQ

Geneviève Guilbault, candidate de la CAQ dans Louis-Hébert, a déploré la tactique utilisée par le Parti libéral du Québec, lors d'un rassemblement de la formation politique à Québec.

« Je trouve que c’est désespéré de la part d’un parti, et même pathétique, de convoquer des journalistes qui sont par ailleurs occupés pour venir parler de la campagne d’un autre parti. Nous, à la Coalition avenir Québec, on se concentre sur notre campagne, sur nos annonces, sur les enjeux qui préoccupent les citoyens, et c’est là-dessus qu’on base notre campagne tous les jours », a-t-elle déclaré.

Marguerite Blais, candidate de la CAQ dans la circonscription de Prévost, dans les Laurentides, s’est fait demander par un journaliste : « Est-ce que Philippe Couillard fait faire la job sale par les autres? » « Écoutez, il répondra. Vous lui poserez la question », a-t-elle rétorqué.

Interrogée à nouveau sur la sortie de trois députés libéraux, elle a ajouté : « Je viens de répondre que je ne ferai pas la campagne des autres, que c’est une campagne extrêmement positive qu’on fait actuellement. Moi, j’ai beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Les gens sur le terrain […] me disent qu’ils veulent du changement. Ils veulent absolument du changement. »