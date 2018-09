La famille de Charity St. Croix ainsi que la Gendarmerie royale du Canada s’inquiètent pour son bien-être. La police a donné suite à plusieurs pistes d’enquête, mais sans succès.

Charity St. Croix mesure 5 pieds et un pouce et pèse environ 140 livres. Elle a les yeux verts et les cheveux noirs, mais pourrait avoir des mèches mauves. Elle a un tatouage de scorpion et un tatouage de trèfle sur les épaules.