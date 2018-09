C’est la dixième fois que les deux hommes remportent la Classique. Ils se placent ainsi au deuxième rang des athlètes les plus titrés de l'événement derrière Serge Corbin de Saint-Boniface.

On se sent bien, on ne le réalise peut-être pas tout de suite [...] C'est sûr qu'on est contents. Dix victoires, je n'aurais jamais pensé à cela avant. Steve Lajoie

Le duo Lajoie-Triebold a été coiffé de quelques secondes seulement à la troisième étape de la Classique par Guillaume Blais et Samuel Frigon. Ils remportent quand même les honneurs en canot à deux (C2) au cumulatif. Ils ont dominé dans les deux autres étapes.

C'est sûr qu'on aurait aimé être les gagnants les trois étapes, mais c'est le classement final qui est important pour nous , a confié Steve Lajoie juste après la dernière course.

Steve Lajoie passe à l'histoire avec son coéquipier Andy Triebold en se classant au 2e rang des plus titrés de la Classique internationale de canots de la Mauricie. Photo : Radio-Canada

Le directeur de compétition, Dominic Thibault, a trouvé la finale enlevante.

C’est l’une des plus belles fins de courses qu’on a pu apercevoir depuis les cinq dernières années, a-t-il dit. C‘était très serré non seulement en première position, mais on a eu droit à d’excellentes batailles en milieu et en fin de peloton.

En rabaska, après avoir dominé les deux premières étapes, l’équipe Pro-Mec Élite de La Tuque a remporté la troisième et ultime étape de la compétition.

L'équipe Pro-Mec Élite de rabaska, de La Tuque, à son arrivée de la troisième étape de la Classique internationale de canots, à Trois-Rivières. L'équipe a terminé première dans sa catégorie. Photo : Radio-Canada/Jérôme Roy

Du vent et un train : des obstacles à la Classique

La présence d’un train de marchandises sur un site de portage (site de l’ancienne Belgo) a retardé de 45 minutes les départs en rabaska et en C2 de la troisième étape de la 85e Classique internationale de canots de la Mauricie lundi.

L’épreuve de 44 kilomètres relie l’avenue du Capitaine Veilleux à Shawinigan à l’île Saint-Quentin de Trois-Rivières et comporte deux étapes de portage.

Cette Classique a aussi été marquée par la pluie, alors que, samedi, le vent a soufflé fort.

C’est vraiment le vent le plus gros problème pour le canotier, car la pluie, ce n’est pas trop dérangeant [...] Le vent nous ralentit , explique le directeur de compétition.

Les temps ont d’ailleurs été plus lents pour la première étape.