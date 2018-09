Le défilé de la Fête du Travail est une tradition à Dalhousie. Une tradition qui perdure même si la ville n'a plus une présence syndicale aussi forte qu'à l'époque où elle était considérée comme un centre industriel.

Mais comme chaque année, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) fait sentir sa présence.

Dès mardi, à Bathurst, le SCFP débutera une campagne de sensibilisation auprès de tous ses membres à travers la province.

On appelle ça Négocions vers l’avant , explique le président du SCFP au Nouveau-Brunswick, Daniel Légère. C’est pour avoir des augmentations salariales réelles quand on compare au coût de la vie.

On s’est aperçu qu’il y a beaucoup de travailleurs qui, dans les derniers 10 ans, ont perdu du pouvoir d’achat. Comment ça arrive ça? Ça arrive quand on négocie des 0 %, des 1 %, puis que le coût de la vie est plus haut que ça.

Daniel Légère espère sensibiliser les membres du SCFP à l'importance des augmentations salariales significatives. Photo : Radio-Canada

Les augmentations de salaire significatives ont été rares pour les employés de la ville de Dalhousie ses dernières années. Une situation qui se reflète directement dans leur porte-monnaie.

Tu n’achètes plus les choses qui ne sont pas vraiment nécessaires , lance Paul LeBreton, vice-président syndical à la Ville de Dalhousie. Tu gardes vraiment ton salaire pour le manger et pour le loyer maintenant.

Paul LeBreton assure que l'absence d'augmentation salariale a des conséquences sur la qualité de vie des citoyens de Dalhousie. Photo : Radio-Canada

Une première consultation parmi ses leaders à travers la province a permis au SCFP de découvrir que plusieurs salariés arrivaient de plus en plus difficilement à joindre les deux bouts.

Le syndicat exigera donc que les augmentations salariales suivent, au moins, le coût de la vie lors de ses prochaines négociations contractuelles.

Mais pour ce faire, il doit avoir l’appui de ses membres.

Il faut qu'ils comprennent pourquoi on demande ça, pourquoi on tient à ces demandes d'augmentation qu'on va demander.

La tournée syndicale fera 12 arrêts au Nouveau-Brunswick d’ici le 22 septembre.

D’après un reportage de Serge Bouchard