Avec la baisse démographique, l'établissement a décidé d'aller recruter à l'étranger pour combler les places dans ses classes.

Au Séminaire, il y a 280 élèves au total, c'est un petit peu plus que l'an passé. On vit une légère croissance et on a pour objectif, autant pour les élèves locaux que pour les élèves internationaux, de laisser ça croître pour stabiliser ça autour de 350, 360 élèves , explique le directeur de l’établissement, Patrick Desmeules.

Les résidents habitent dans les chambres qui avaient déjà été rénovées au cours des dernières années pour un projet d'hôtellerie. Celles-ci n’ont rien à voir avec les chambres que les anciens pensionnaires ont connues. Un petit salon a aussi été aménagé pour eux.

En mode adaptation

Quatre des six pensionnaires sont vietnamiens. Tran Thi Phuong Linh, une élève de quatrième secondaire avoue qu'elle a un peu de difficulté à bien comprendre l'accent québécois.

Dans les classes, il y a des matières qui sont plus difficiles, comme les sciences et technologies, et plus difficiles pour comprendre , raconte-t-elle.

Déjà, elle s’est fait quelques amis qui peuvent lui donner un coup de main.

Au-delà de l’école, le quotidien est rempli de découvertes pour les quatre Vietnamiens.

C’est très différent au Vietnam. Au Vietnam, les maisons sont proches, il n’y a pas d’espace, mais, ici, c’est très grand , mentionne Tran Hoang Quan.

Personnel supplémentaire

Les jeunes ne sont évidemment pas laissés seuls à eux-mêmes. Les fins de semaine, des animatrices sont présentes avec eux.



On est allés visiter le Trou de la fée. Ils ont vraiment voulu connaître l'histoire réelle du Trou de la fée. Ils ont vraiment été fascinés par la nature. Toutes les petites choses qu'on ne voit plus, eux, ça les fascine. C'est beau à voir , signale l’animatrice Évelyne Bouchard.

Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé est une école secondaire privée. Les frais pour y habiter sept jours sur sept varient en fonction de l'origine des élèves.

L'expérience n'est pas que financière, selon le directeur.

L'argent, c'est sûr que c'est un aspect dans cette aventure-là, mais je vous dirais que c'est vraiment l'expérience culturelle qu'on amène nos gens à vivre qui nous fait aller de l'avant dans la réalisation de notre projet éducatif , soutient Patrick Desmeules.

Trois autres élèves provenant de l'extérieur du Canada fréquentent le Séminaire cette année. Ils sont toutefois hébergés par des familles.

L'an prochain, la direction souhaite attirer une vingtaine de nouveaux résidents.

D’après le reportage de Claude Bouchard