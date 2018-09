Le Parti vert suggère aussi de faire passer le nombre de semaines de vacances de deux à quatre pour tous les travailleurs.

[Réduire la semaine de travail], ça ne veut pas dire moins d’argent, moins de transport [mais ça veut dire] plus de temps pour faire attention à notre entourage, à la nature et à sa communauté , a précisé Stéphanie Dufresne, candidate du Parti vert dans Champlain.

[On veut réduire la semaine de travail] pour que les gens puissent avoir plus de temps en famille, plus de temps pour s'impliquer dans la communauté, a expliqué Alex Tyrrell, pour qu'on puisse profiter de la nouvelle technologie qui fait en sorte que les gens sont plus productifs avec moins d'heures travaillées.

On est devant un choix : est-ce qu'on veut continuer à travailler autant pour consommer plus ou est-ce qu'on veut réduire les heures de travail et consommer moins et faire en sorte qu'on soit plus respectueux de l'environnement? Alex Tyrrell, chef du Parti vert du Québec

En augmentant la charge de travail, on se brûle et on brûle la planète, c’est pour ça qu’on propose le contraire , a renchéri Stéphanie Dufresne.

Alex Tyrrell est allé visiter les kiosques des Délices d’automne au parc portuaire.

Il était notamment accompagné du candidat dans la circonscription de Trois-Rivières, Adis Simidzija, et de la candidate dans Champlain, Stéphanie Dufresne, qui mange local durant la campagne.

Alex Tyrrell s’est aussi rendu à l'île Saint-Quentin dans le cadre de la dernière étape de la Classique internationale de canots de la Mauricie.