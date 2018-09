SchoolMessenger, également utilisé dans certains autres conseils scolaires de l’Alberta, envoie automatiquement des messages vocaux à tous les numéros de téléphone enregistrés pour chaque élève. Mais les familles doivent également s’inscrire pour recevoir des messages texte.

« C'est une excellente façon pour le conseil scolaire et nos écoles de transmettre des informations d'urgence rapidement et directement aux familles », se réjouit Megan Normandeau, porte-parole du Conseil des écoles publiques d'Edmonton.

Le système a été lancé en février. À ce jour, les familles qui se sont inscrites au service ont ajouté 50 000 numéros de téléphone uniques à la base de données.

Avant l'introduction du système, chaque école avait sa propre méthode pour prévenir les parents d’élèves.