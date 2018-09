Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Bruno Lelièvre



L’été très chaud, des sites exceptionnels et le renouveau des installations de Percé ont attiré leur lot de touristes. Le Club en a profité, rapporte le directeur, Steven Melanson.

Le Club a acquis cette année une toute nouvelle embarcation pneumatique construite sur mesure pour répondre à la demande.

Le Club a acquis un nouveau bateau Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Le bateau est plus grand et plus approprié aux sorties en mer du club. On a offert un départ de plus par jour, précise Steven Melanson, on a eu en moyenne 36 plongeurs par jour. Ça fait un bon été! On est occupés.

Le Club n’a toutefois pas fait que des heureux. L’organisme impose maintenant une tarification de 10 $ par jour pour tout plongeur indépendant qui utilise les mouillages du Club pour attacher son bateau.

La décision a fait jaser sur les réseaux sociaux.

Steven Melanson explique que le Club a installé ces arrimages permanents pour éviter d’endommager le fond du parc marin autour de l’île Bonaventure avec les rampes de plongée. Les mouillages, dit-il, sont la propriété du Club nautique de Percé. On les installe, on les entretient chaque année. Plus il y a de bateaux qui utilisent les ancrages, plus ils s’usent, plus ils s'abîment.

Des discussions sont toutefois en cours entre la Fédération des activités subaquatiques du Québec et le Club nautique de Percé sur l’utilisation de ces arrimages.

Le Club de Percé offre des plongées aux abords dans le parc du Rocher-Percé et de l'île Bonaventure Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Enfin, l’été très occupé n’a pas permis à l’organisme de discuter avec les autorités municipales des conditions du déménagement dans un nouveau bâtiment situé au cœur du village. Les négociations avec la Ville devraient reprendre à l’automne , indique M. Melanson qui ajoute qu’il reste quelques petits détails à finaliser pour parvenir à une entente.

La saison de plongée se terminera le 27 septembre.