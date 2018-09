Pendant toute la journée, les parents, les oncles, les tantes, les nièces et les petites-cousines de Brian Gallant ont suivi le premier ministre sortant alors qu'il sillonnait les routes du Nouveau-Brunswick.

J’aime ça, c’est beau de voir ce qu’il fait. D’habitude, on le voit à la télé et à la radio, mais là on est au premier plan, c’est toute une expérience , lance l’oncle du chef, Henri Babineau.

C’est la première fois que je monte dans l’autocar. C’est excitant et l’atmosphère est bonne , ajoute la sœur aînée de Brian Gallant, Melissa.

Jovia et Jordan Gallant ont suivi l'autocar de campagne des libéraux lundi. Photo : Radio-Canada/Catherine Allard

Les plus enthousiastes sont sans doute les petites-cousines du chef libéral, Jovia et Jordan Gallant.

C’est vraiment intéressant de voir la politique de si près, de voir comment ça fonctionne et de connaître la personne qu’on voit à la télévision. Je m'intéresse beaucoup plus à la politique à cause de ça , raconte Jovia Gallant, âgée de 13 ans.

Sa soeur de 8 ans s'estime privilégiée de passer la journée dans la caravane libérale, pendant que ses amies se préparent pour la rentrée scolaire.

Demain, je vais dire à mes amies ce qu’on a fait aujourd’hui et comment c’était le fun. C’est vraiment pas tout le monde qui a la chance de faire ça, surtout que d’habitude, on le voit à la télé , se réjouit Jordan Gallant.

La jeune Jovia Gallant, 13 ans, prend des photos de Brian Gallant, lors d'une conférence de presse à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada/Catherine Allard

Chez les Gallant, la politique est devenue une histoire de famille depuis que Brian Gallant a pris les rênes de la province.

Je me suis beaucoup plus intéressée à la politique depuis que Brian est là , dit sa tante Aline Babineau. Ça nous touche plus. Dans les journaux quand il y a des affaires contre Brian, je me fâche même, des fois , ajoute-t-elle.

Depuis quatre ans, la politique s’immisce dans les discussions de famille.

Avant que Brian s’implique en politique, on n’était pas intéressés et on ne suivait pas ça du tout , dit Henri Babineau.

Aujourd’hui, l’homme de 78 ans s’implique dans la campagne en posant des affiches électorales et en faisant des appels téléphoniques aux électeurs.

La tante et l'oncle de Brian Gallant, Aline et Henri Babineau, s’intéressent à la politique depuis que leur neveu est chef du Parti libéral. Photo : Radio-Canada/Catherine Allard

Brian Gallant a profité de la fête du Travail pour annoncer que son parti avait l’intention, s’il est réélu, de moderniser diverses lois sur le travail.

Lors d’un point de presse à Saint-Jean, il a remercié sa famille de l’accompagner sur la route, en disant que ça lui permettait de passer du temps avec elle durant la campagne électorale.